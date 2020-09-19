Онлайн и без зрителей: чего ждать от «Евровидения» в 2021 году

Организаторы «Евровидения» назвали четыре возможных варианта проведения музыкального конкурса в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте конкурса. Благоприятный исход будет напрямую зависеть от ситуации с пандемией и появления надежной вакцины от COVID-19.

В первом случае мероприятие пройдет в обычном режиме со зрителями. Предполагается, что репетиции и выступления исполнителей состоятся на арене Ahoy в Роттердаме. Делегации всех стран также смогут беспрепятственно перемещаться по городу и посещать мероприятия.

Второй вариант предполагает социальное дистанцирование в 1,5 метра между всеми конкурсантами и зрителями. Кроме того, количество членов делегации из каждой страны и представителей СМИ обещают сократить. Сидячие места в зале будут распределяться методом жеребьевки. Если человек проиграет, то деньги за билет ему вернут.

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Третий сценарий не исключает, что границы некоторых стран к 2021 году по-прежнему окажутся закрытыми. В этом случае артисты, которые не смогут приехать в Роттердам, выступят у себя на родине, остальные же споют на сцене в Ahoy вживую. Помимо этого, присутствующих на конкурсе обяжут соблюдать дистанцию.

Наконец, согласно четвертому сценарию «Евровидение» пройдет в условиях карантина без зрителей. Каждый участник выступит из своей страны, а затем все трансляции объединят в единое телешоу с Ahoy в Роттердаме. В таком формате пройдет детское «Евровидение» в ноябре этого года.

Окончательное решение по тому, как пройдет вокальное состязание, будет принято в начале 2021 года. Ранее в Европейском вещательном союзе «Евровидения» объявили новую дату проведения международного песенного конкурса. Полуфинальные выступления пройдут 18 и 20 мая 2021 года, а финальный концерт состоится 22 мая.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, но 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса. До сих пор неизвестно, примет ли в нем участие Little Big. Если петербургский коллектив снова будет утвержден в качестве представителя России, ему нужно будет написать новую песню. Согласно правилам «Евровидения», к участию допускаются композиции, записанные не ранее сентября года, предшествующего проведению конкурса.

В начале июня Little Big получила немецкую национальную премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео» за клип на песню «Go Bananas». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемония вручения премии проходила онлайн. За победу в номинации боролись немецкая группа Die Atzen с клипом на песню «Ballern» и южнокорейский коллектив Balming Tiger с роликом «Kolo Kolo». Также клип «Go Bananas» занял третье место в категории «Лучшее музыкальное видео».