«Добро пожаловать в семью»: кто получил роль Женщины-Халка

Канадская актриса Татьяна Маслани, известная по сериалам «Темное дитя» и «Перри Мейсон», станет исполнительницей главной роли в новом проекте от Marvel и Disney+ «Женщина-Халк», сообщает Deadline. Буквально пару дней назад студия выпустила анонс, что режиссером нескольких эпизодов, в том числе пилотного выпуска, станет Кэт Койро («Бесстыжие», «Мертв для меня»), а съемки многосерийного кинокомикса начнутся в феврале 2021 года. Сценаристом «Женщины-Халка» будет Джессика Гао («Рик и Морти» и «Силиконовая долина»). Роль Халка традиционно исполнит Марк Руффало.

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Дженнифер Уолтерс, она же «Женщина-Халк» — адвокат и двоюродная сестра Брюса Баннера (Халка). Супергеройские способности девушка получила в результате переливания радиоактивной крови от своего кузена, но в отличие от Баннера она может контролировать себя во время перевоплощения.

Татьяна Маслани стала звездой малого экрана после выхода канадского научно-фантастического сериала «Темное дитя» об отрешенной от жизни Саре Мэннинг, которая выдает себя за погибшую девушку, узнав об их невероятном сходстве.

В 2020 году вышел мини-сериал «Перри Мейсон» HBO c Маслани в одной из ключевых ролей. На больших экранах 27-летняя актриса снималась в фильме «Время возмездия» с Николь Кидман.

После того, как в сети появились новости о том, что Татьяна Маслани выбрана на главную роль в сериале «Женщина-Халк», Марк Руффало, исполняющий роль Халка, поздравил актрису с получением роли.

«Добро пожаловать в семью, кузина», — написал Руффало в твиттер.

Ранее также стало известно, что Оливия Уайлд, известная по роли Тринадцатой в сериале «Доктор Хаус», подписала контракт со студией Sony Pictures на съемки нового проекта для киновселенной Marvel, — возможно, о Женщине-пауке. Сценарием кинокомикса займется Кэти Силберман («Ну разве не романтично?»), которая работала с Уайлд над ее режиссерским дебютом «Образование», а спродюсируют Эми Паскаль и Рейчел О'Коннор. Это не первый совместный проект для Сильберман, Паскаль и Уайлд. Сейчас в стадии разработки находится их рождественский фильм для Universal, который они собираются снять до начала работы над комиксом.

В киновселенной в последнее время все чаще появляются фильмы о женских персонажах супергеройского мира.

Так, в разработке находится также лента о Мадам Паутине постановщицы С. Дж. Кларксон («Оранжевый — хит сезона» и »Джессика Джонс»). Кроме этого, Кристофер Йост («Тор: Рагнарек» и «Мандалорец») экранизирует женские комиксы про Серебряную соболь и Черную кошку.

Marvel также активно развивает телевизионные проекты. В августе этого года должно было выйти шоу «Сокол и Зимний Солдат», но премьеру отложили из-за пандемии коронавируса. В промо-ролики студии, посвященном премьерам этого года, «Сокола и Зимнего Солдата» нет, что может говорить о переносе выхода сериала на 2021 год. Тем не менее, в этом году планируется премьера сериала «Ванда/Вижн» об Алой Ведьме и ее возлюбленном Вижне. И последним запланирован сольник «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли.