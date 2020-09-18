Все из-за Эллен: WarnerMedia проверит партнеров на расизм

WarnerMedia во главе с генеральным директором Джейсоном Киляром проведет расследование в отношении всех своих подразделений из-за расистского скандала на шоу Эллен Дедженерес («The Ellen DeGeneres Show»). Займется проверкой независимое агенство, передает Deadline.
«Мы привлекли третью сторону для проведения независимого расследования в отношении нашего производственного бизнеса, — говорится в служебной записке Киляра. — Я хочу понять, существует ли некая модель поведения, которая мешает нам вести себя достойно».
С приходом на пост руководителя WarnerMedia Киляр решил обновить стандарты делового этикета. Новые правила распространятся на всех партнеров компании. Чтобы их приняли, каждый сотрудник должен поставить свою подпись.
«Наше главное требование — уважать человеческое достоинство. Мы намерены разорвать связи с теми партнерами, которые не поддерживают наше требование, — говорится в меморандуме. — Я полагаю, что в ходе переговоров нам придется с кем-то попрощаться. Я также ожидаю, что кто-то откажется продолжать работать с нами из-за столь жестких предписаний. Это даже хорошо. Все равно останутся компании, которые продолжат работать с такими людьми, но мы не обязаны быть одними из них».
Ранее руководство WarnerMedia уволило трех исполнительных продюсеров шоу Дедженерес: Эда Главина, Кевина Лемана и Джонатана Нормана. На них поступило больше всего жалоб по факту обвинений в расизме, писали BuzzFeed и Variety. Адвокат Лемана назвал обвинения необоснованными.
В середине июля, экс-сотрудники шоу заявили BuzzFeed, что во время работы над шоу они подвергались запугиванию, становились объектами расизма и домогательств.
В материале говорилось о проявлениях расизма «от микроагрессии, до шуток о путанице между двумя темнокожими сотрудницами с одной и той же прической», а также о расистских высказываниях исполнительного продюсера Эда Глэвина. Сам Глэвин прокомментировал свое поведение в открытом заявлении, составленном совместно с исполнительными продюсерами Энди Ласснером и Мэри Коннелли.
«На протяжении почти двух десятилетий и 3 тысяч эпизодов, мы наняли более 1000 сотрудников, мы боролись за создание открытой, безопасной и инклюзивной рабочей среды. У нас разбито сердце и нам жаль слышать, что даже один человек в нашей команде получил негативный опыт. Это не то, чем мы являемся, не то, за что мы боролись, и не та задача, которую поставила перед нами Эллен», — говорилось в тексте заявления.
Тем временем бывшие сотрудники, рассказавшие об обстановке за кулисами, подчеркнули, что к Эллен конкретных претензий не имеют, но посоветовали ей «взять на себя больше ответственности за происходящее за кулисами ее шоу».
Вскоре после обвинений телеведущая выступила с видеоконференцией по Zoom. Она признала свои ошибки перед персоналом и пообещала, что возьмет ситуации под контроль. Кроме того, она добавила, что впредь будет придерживаться согласованного с сотрудниками графика — ее, в частности, обвинили в том, что съемки часто переносили без предупреждения.
«Я не знаю, с чего это началось. Пожалуйста, говорите со мной. Смотрите мне в глаза», — обратилась к коллективу Дедженерес.
В ходе трансляции комедиантка пообещала, что шоу не закроют. «Это будет лучший сезон за всю историю», — заключила она. Поддержку ей уже выразили Эштон Катчер и Кевин Харт.