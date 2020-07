По пути Тупака: посмертный альбом Juice WRLD побил рекорд

Посмертный альбом американского рэпера Juice WRLD «Legends Never Die», выпущенный 10 июля, установил рекорд 2020 года по продажам в первую неделю, в ходе которой в США было реализовано 497 тыс. копий, передает The Hollywood Reporter. Пластинка также дебютировала на первой строчке в топе Billboard 200.

Более того, альбом Juice WRLD показал наилучший дебют среди всех посмертных релизов с 1997 года, когда вышли «Life After Death» (690 тыс. копий) и «R U Still Down? (Remember Me)» (549 тыс.) американских рэперов The Notorious B.I.G. и 2Pac соответственно.

Комментируя успех посмертной пластинки Juice WRLD, его мать Кармела Уоллес подчеркнула, что «Legends Never Die» стал «ярким напоминанием о великом таланте ее сына».

«Ошеломляющая любовь, которую испытывают миллионы поклонников музыки к Juice WRLD, говорит нам, что его слова и творчество продолжают ярким светом сиять по всему миру, — сказала она. — Этот сборник является ярким напоминанием его великого таланта как артиста и эмоциональной честности. Музыка была его страстью».

Посмертный альбом чикагского хип-хоп-исполнителя также показал четвертый по величине потоковый дебют в истории, уступив лишь «Scorpion» Дрейка, «Tha Carter V» Лил Уэйна и «Beerbongs & Bentleys» Post Malone. Кроме того, старт «Legends Never Die» оказался крупнейшим (в принципе) с августа 2019 года, когда миру была представлена пластинка Тейлор Свифт под названием «Lover».

В третий — и первый посмертный — альбом Juice WRLD вошел 21 трек, включая фиты с Trippie Redd, Холзи, Polo G, The Kid Laroi и Marshmello. За несколько месяцев до выхода релиза невеста музыканта говорила, что старается сделать «Legends Never Die» «именно таким, каким бы его хотел видеть Juice WRLD». Пластинка стартовала на первых позициях в чартах не только в США, но и Великобритании, Ирландии, а также Норвегии.

Джаред Энтони Хиггинс, известный под своим псевдонимом Juice WRLD, ушел из жизни 8 декабря 2019 года — спустя всего несколько дней после того, как отметил свой 21 день рождения.

Музыканту стало плохо в аэропорту Чикаго, куда он незадолго до этого прилетел на частном самолете из Лос-Анджелеса. В ходе обыска воздушного лайнера сотрудники ФБР обнаружили более 30 кг марихуаны, запакованной в герметичные пакеты и уложенной в чемоданы, а также три пистолета и бутылку сиропа от кашля, содержащего кодеин. Предполагается, что Хиггинс, зная о предстоящем обыске, попытался скрыть некоторые улики, приняв несколько «неизвестных таблеток». В результате употребления веществ у артиста начались судороги и приступы, он был доставлен в ближайший медицинский центр, где вскоре скончался. Впоследствии судмедэксперты заявили, что причиной смерти стала передозировка. Кроме того, было объявлено, что рэпер не пытался покончить с собой.

«Legends Never Die», вероятно, станет далеко не последним посмертным альбомом Juice WRLD. По информации СМИ, музыкант оставил после себя примерно 2 тыс. неизданных треков. Первый же посмертный сольный клип артиста — «Righteous» — по состоянию на 20 июля посмотрели на YouTube более 58 млн пользователей.