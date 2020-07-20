«Тяжелая ситуация»: Киркоров о бедственном положении подчиненных

Певец Филипп Киркоров признался, что вследствие пандемии коронавируса, из-за которой прекратилась почти вся концертная деятельность артистов, у его команды возникли финансовые трудности. По словам народного артиста России, членам его коллектива даже пришлось освоить новые профессии.

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«Члены моего коллектива выживают как могут, — цитирует Киркорова «Собеседник». — Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация».

Он также выразил мнение, что в ближайшее время никаких улучшений в этом плане ждать не стоит.

«Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи, — подчеркнул певец. — Могут происходить фестивали, какие-то единичные концерты. Но люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И, как минимум, потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей — или даже 10 тысяч».

Вместе с тем Киркоров признался, что у него самого достаточно финансовых накоплений, чтобы позволить себе не работать несколько лет. «Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет. За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить», — заключил Филипп.

Ранее народный артист рассказал журналистам, что делал во время карантина. Согласно словам 53-летнего исполнителя, связанная с пандемией пауза в концертной деятельности позволила «наконец-то рассмотреть» его детей, передает kp.ru.

«Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей! Я ведь все эти восемь лет колбасой мотался по стране и совсем их не видел. А ведь они такие взрослые, такие разные,

— поведал певец, также добавив, что его наследники пока не задумываются о карьере в шоу-бизнесе. — Слава Богу, не артисты. Но если сами потянутся, то ладно. <...> К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание».

Во время карантина Киркоров среди прочего поучаствовал в съемках сериала «В Маске шоу», где сыграл самого себя, пытающегося подзаработать на фоне пандемии и отсутствия концертов. В одной из серий он, согласно сюжету, соглашается на роль бывшего десантника. По ходу ролика, который, в частности, появился в Instagram самого артиста, Филипп в образе экс-солдата ВДВ созванивается со своим сослуживцем, чтобы «вспомнить армейские будни». При этом весь юмор серии построен на том, что его персонаж постоянно произносит двусмысленные фразы по типу «помнишь, как мы в одной бане мылись», «в рот мне двухстволку» и так далее.

Данное видео, несмотря на его очевидную юмористическую направленность, возмутило депутата Госдумы и экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, который призвал Киркорова извиниться за материал, а также потребовал его удаления.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — цитирует его РИА «Новости».