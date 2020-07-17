«Самоцензура»: генпрокурор обвинил Голливуд в поклонении Китаю

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил американские кинокомпании в «поклонении» Пекину в рамках сотрудничества с Китаем, который является вторым по величине кинорынком в мире, передает The Hollywood Reporter. По его словам, Голливуд в данном случае действует лицемерно: если речь идет об «Оскаре», представители индустрии говорят о США как о стране, которая не соответствует идеалам социальной справедливости, однако при партнерстве с Китаем сами же подвергают цензуре свои фильмы, тем самым поддаваясь «самому мощному в мире нарушителю прав человека».

«Сейчас Голливуд регулярно подвергает цензуре свои собственные фильмы, чтобы задобрить Коммунистическую партию Китая — самого мощного нарушителя прав человека. Эта цензура проявляется не только в китайских версиях фильмов, но и тех, которые транслируются в Америке», — сказал Барр.

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В качестве доказательств своей правоты генпрокурор привел ситуацию с лентой «Война миров Z», которая, по его мнению, является очевидным признаком самоцензуры. В первоначальном сценарии, а также романе Макса Брукса, который лег в основу проекта, зомби-вирус появился именно в Китае. Однако в адаптации кинокомпания Paramount Pictures изменила завязку ради прокатчиков из Поднебесной. Кроме того, в супергеройском боевике «Доктор Стрэндж» студия Marvel внесла коррективы в происхождение героини, которую сыграла Тильда Суинтон: тибетские корни сменились кельтскими.

«Китайским цензорам не надо говорить и слова, потому что Голливуд делает за них всю работу», — посетовал Барр.

Согласно его словам, подчинение американской киноиндустрии Китаю было предсказуемо. Так как это второй по величине кинорынок в мире, местные кинопрокатчики могут контролировать доступ к нему через квоты и цензуру, тогда как Голливуд становится все больше зависим от китайских денег. В своей речи Барр также привел статистику 2018 года, согласно которой на фильмы с китайскими инвесторами приходилось 20% продаж от общей кассы США — по сравнению с 3,8% в 2013-м.

Кроме того, генпрокурор напомнил американским студиям, как работали их предшественники во время Второй мировой войны. Так, компания Disney сняли множество фильмов для правительства, которые, к примеру, помогали морякам обучаться тактике мореплавания. При этом все силы были направлены на выпуск общественно-информационных фильмов с целью поднять моральный дух населения.

«Я подозреваю, что Уолт Дисней был бы разочарован тем, как созданная им компания сотрудничает с иностранными диктатурами нашего времени», — сказал Барр.

Он также напомнил, что в 1997 году — после выхода фильма «Кундун» о притеснении КНР Далай-ламы — голливудской компании в итоге пришлось извиняться перед китайскими властями, хотя изначально Disney сказала, что не будет подчиняться иностранной державе, которая диктует им правила. Согласно Барру, «этот момент мужества продлился недолго»: впоследствии в руководстве студии назвали ленту «глупой ошибкой», принеся Китаю извинения. Впоследствии Disney также договорился с властями Поднебесной об открытии тематического парка в Шанхае.

«Как и другие американские компании, Disney узнал, какова цена компромисса. Вскоре после того, как он открыл свой парк в Шанхае, в паре сотен миль появился китайский парк аттракционов с персонажами, которые, согласно новостным сообщениям, подозрительно похожи на Белоснежку и другие торговые марки Disney», — добавил Барр.

Весной 2020 года сенатор-республиканец Тед Круз в эфире Fox New рассказал о готовящемся им законопроекте, согласно которому голливудские киностудии не будут получать помощь от Пентагона, если для проката в Китае они подвергнут свои работы самоцензуре. По словам сенатора, американское правительство не хочет помогать партии Поднебесной в получении творческого контроля над содержанием фильмов.