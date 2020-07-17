Плейлист недели: «Семинар», Hurts и Ангел

«Семинар» — «Да!»

Еще больше грустной музыки от нового московского инди-проекта «Семинар». Вот что получится, если объединить участников групп «Пасош», «Спасибо» и Bicycles for Afghanistan. Поет Расел Рахман, за гитары отвечает Кирилл Городний и Рахман, а барабаны — Влад Чернин.

Jpegmafia и Томми Дженезис — «Rough 7»

Рэпер и продюсер из Балтимора Баррингтон Девон Хендрикс (он же Jpegmafia) представил ранее анонсированную песню с Томми Дженезис «Rough 7». В прошлом месяце артист засемплировал речь Дональда Трампа в треке «The Bends».

Ангел — «Заела песня»

Ангел Ульянов, выпустивший в 2019 году один из самых ярких клипов на российской сцене «Давай замутим» (там он убегает от гопников и оказывается на вог-вечеринке), записал новый трек «Заела песня» — здесь все тот же парень в спортивках, но уже без блесток.

Джоуи Бэдэсс — «The Light»

После продолжительного затишья рэпер Джоуи Бэдэсс вернулся аж с тремя песнями «The Light», «No Explanation» и «Shine» в рамках проекта «The Light Pack». Последний релиз музыканта «All-Amerikkkan Bada$$» вышел в 2017 году.

«Грачи Прилетели» — «Седьмая»

Петербургская группа «Грачи Прилетели» записала новый альбом «Мы были такими милыми». Внутри — хор московских бездомных, голоса сирийских беженцев, буддийские хуралы и еще много чего интересного.

Hurts — «Redemption»

Британский поп-дуэт Hurts вернулся с новым синглом «Redemption» и клипом к нему. В мае этого года группа выпустила первый за три года трек «Voices». Обе песни войдут в пятый полноформатный альбом, который запланирован на 2020 год.

Miyagi и Andy Panda — «Yamakasi»

У Miyagi и Andy Panda вышла новая пластинка «Yamakasi», посвященная двухлетней Арнелле Персаевой, на лечение заболевания которой рэперы организовали сбор средств. В мае музыканты выпустили клип на песню «Brooklyn», записанный совместно с TumaniYO.

Gena — «Накличу беду»

После издания дебютного альбома на нидерландском лейбле Burning World петербургская дум-шугейз группа Gena (в которую входят участники групп Antethic и Kirov) представила первый полноформатный релиз на русском языке «Чур меня». Несмотря на мрачную атмосферу, взрывающуюся боевиками в духе «Накличу беду», сами музыканты называют своей главной темой надежду. «Ведь даже в самый темный час мы встаем с колен, погрязшие на самом дне происходящего вокруг нас безумия, и идем дальше, продолжая во что-то верить».