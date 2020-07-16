«Видит будущее»: Шнуров об участии в выборах в Госдуму

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров неоднозначно прокомментировал заявление лидера «Партии роста» Бориса Титова о планах музыканта баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году,

«На выборы в Госдуму он точно идет», — сказал Титов во время своей рабочей поездки в Челябинск.

В ответ на это Шнуров опубликовал комментарий на сайте телеканала RTVi, где он занимает должность генерального продюсера, однако не дал в нем однозначного ответа о своих планах.

Реклама

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — заявил он.

В разговоре с «Газетой.Ru» официальный представитель Шнурова Дмитрий Гугучкин рассказал, что тот отказывается как-либо прояснить свою позицию, вместо этого ссылаясь на публикацию на сайте своего канала.

«Все мои попытки взять комментарий закончились тем, что Сергей отправляет всех журналистов на RTVi, якобы он там уже раскрыл эту тему. Он, к сожалению, всех отсылает туда и ничего больше комментировать не хочет», — заявил Гугучкин.

Сергей Шнуров был принят в «Партию роста» в конце февраля на встрече с Титовым в гостинице на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы, жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии роста». И мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере — внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами» — заявил тогда Шнуров в приветственной речи.

Музыкант был единогласным голосованием принят в ряды «Партии роста», а Титов подчеркнул, что руководство партии будет готово платить штрафы «за честность Шнурова».

После вступления Шнурова в партию, источники «Свободной правды», близкие к администрации президента, сообщили, что музыкант должен будет возглавить список партии на выборах в Госдуму 2021 года. Они также говорили о возможном проведении выборов досрочно.

При этом еще в январе Шнуров выложил в своем Instagram публикацию одного из СМИ, автор которого предполагал, что превращение Шнурова и видеоблогера Юрия Дудя в лидеров думских оппозиционных проектов входит в план российских властей.

«Вы меня лучше не злите-ка, // А то пну гнездо холопье. // Будет вам моя политика, // Костью в горле, **** в ****», — написал тогда Шнуров.

В том же месяце Шнуров рассуждал, что будет готов заняться политикой лишь в случае наличия соответствующего запроса со стороны общества.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», — подчеркнул он.

При этом, он признался, что пока не определился будет ли он заниматься политикой и отметил, что не видит для себя места в действующей конфигурации парламента. В разговоре с «Би-би-си» уже после вступления в партию он говорил, что не претендует на депутатское кресло и в ближайшее время планирует заниматься делами, связанными с его назначением на пост генерального продюсера RTVi.

А спустя несколько дней пресс-служба «Партии роста» заявила принадлежащему Григорию Березкину РБК о включении Шнурова в список сопредседателей партии.