«Танком не уберете»: адвокат Ефремова опроверг слухи о его замене

Актер Михаил Ефремов не отказывался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, передает ТАСС со ссылкой на последнего. Представитель артиста в суде подчеркнул, что они продолжают работать вместе.

«Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать», — заявил Пашаев.

В разговоре с «Газетой.Ru» юрист выразил уверенность в том, что подобные слухи распространяются ради хайпа: «Чушь это. Бред. Это не связанные вещи. Кто-то хочет поймать хайп».

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Защитник Ефремова назвал распространителей подобных слухов недоброжелателями, а также пообещал, что его от актера «танком не убрать».

«Вы меня танком от него не уберете, — цитирует адвоката Starhit. — Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают — для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят. К сожалению, не получится».

Пашаев подчеркнул, что у них с Ефремовым сложились доверительные отношения. «Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления — только под стражу. После этого вообще нормально отказываться?» — добавил он.

Ранее в Telegram-каналах появились сведения о том, что на суде актера может защищать адвокат Петр Хорхорин. Причиной тому якобы стали дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики, которые Федеральная палата адвокатов (ФПА) возбудила в отношении Пашаева и его коллеги Александра Добровинского, представляющего интересы семьи погибшего в ДТП с Ефремовым.

В Федеральной палате адвокатов не стали уточнять причины, по которым были открыты разбирательства. Тем не менее в ФПА уже выражали обеспокоенность тем, что адвокаты используют дело актера для самопиара, дают интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В палате адвокатов также подчеркнули, что корпоративная культура их сообщества отвергает саморекламу. При этом высказываниям адвоката «должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости». Представителям интересов в суде в любых публичных высказываниях и комментариях также «следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность».

Тем не менее Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» уточнил, что не знает о возбуждении против него дисциплинарного дела. В свою очередь Пашаев заявил, что будет давать еще больше интервью после возбуждения против него дисциплинарного производства.

«Я этого никогда не делал, но в дальнейшем буду делать постоянно, — ответил Пашаев на вопрос о том, сократит ли он общение со СМИ и откажется от участия в телешоу. — Я не подчиняюсь Федеральной палате адвокатов. Это не мои начальники. Адвокат ни от кого не зависит».