Назвал темнокожих евреями: Ника Кэннона уволили за антисемитизм

Темнокожий актер и ведущий Ник Кэннон был вынужден прекратить долгое сотрудничество с ViacomCBS из-за антисемитских комментариев в подкасте Cannon's Class. Звезду комедийного шоу Wild 'n Out уволили после того, как он назвал афроамериканцев «настоящими евреями» и упомянул антисемитские теории заговора с участием семьи Ротшильдов. В эпизоде ​​подкаста, который вышел 30 июня, Кэннон брал интервью у темнокожего рэпера Ричарда Гриффина, выступающего под псевдонимом Professor Griff. Ранее он был участником группы Public Enemy, но был вынужден покинуть ее после антисемитских выступлений.

«Это совершенно не ненавистнические высказывания, вы не можете быть антисемитами, когда мы семиты, — сказал Кэннон гостю. — Когда мы такие же люди, какими они хотят быть. Это право, данное нам при рождении. Мы настоящие евреи».

После шквала возмущенных комментариев от публики, которая сочла заявления ведущего оскорбительными, корпорация передала в Variety комментарий со своим видением этой ситуации.

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«ViacomCBS не приемлет фанатизм любого рода, и мы категорически осуждаем все формы антисемитизма. Мы поговорили с Ником Кэнноном об эпизоде ​​его подкаста, в котором пропагандируется ненавистная речь и распространяются антисемитские теории заговора. Хотя мы поддерживаем постоянное образование и диалог в борьбе с фанатизмом, мы глубоко обеспокоены тем, что Ник не смог признать свою вину или извиниться за увековечивание антисемитизма, и мы прекращаем наши отношения с ним», — говорится в заявлении компании.

Комментируя решение ViacomCBS об увольнении, Кэннон заявил, что у него «нет ненависти в сердце и злых намерений». Согласно сообщениям ведущего в Twitter и Facebook, он не одобряет разжигание нетерпимости, считает себя «ответственным за этот инцидент» и несет полную ответственность за свои действия.

«Мои намерения состоят лишь в том, чтобы показать, что, как у прекрасных человеческих видов, у нас гораздо больше общего, чем различий. Так что давайте примем как их, так и друг друга. Мы все — семья!» — написал Кэннон в соцсетях.

Он начал свою карьеру в 1990-х с сериала «Всякая всячина» на детском телеканале Nickelodeon. Затем Кэннон работал ведущим передач The Nick Cannon Show и Wild 'N Out, а также снялся в фильмах «Барабанная дробь», «Любовь ничего не стоит», «Роллеры», «Бобби» и «Люди в черном 2». Первый рэп-альбом артиста, включающий в себя записанный с R. Kelly сингл Gigolo, вышел в 2003-м, после чего он записал еще несколько композиций. В 2009 году Кэннон запустил мультимедийную компанию Ncredible Entertainment. Также он был известен как ведущий шоу «Певец в маске» на Fox и «Америка ищет таланты» на NBC.

По мнению самого результативного игрока в истории НБА и обозревателя The Hollywood Reporter Карима Абдул-Джаббара, общественность уделяет недостаточно внимания антисемитским высказываниям знаменитостей.

Он упомянул серию твитов рэпера Ice Cube от 10 июня с обвинением евреев в ответственности за притеснение черных, сообщения экс-игрока НБА о владеющих всеми банками Ротшильдах и ошибочное высказывание игрока НФЛ Дешона Джексона, в котором он «переложил» на евреев намерения Гитлера добиться «мирового господства».

«Исполнительница Челси Хэндлер, сама еврейка, опубликовала видео о Фаррахане для своих 3,9 млн фолловеров. Это означает, что почти 4 млн человек получили подсознательное сообщение о том, что даже некоторые евреи оправдывают антисемитизм», — написал Абдул-Джаббар.

Также он заявил об антиеврейских предубеждениях членов кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. По словам обозревателя, они выпустили письмо, в котором обвинили трех миллиардеров еврейского происхождения в использовании своих накоплений для «фальсификации выборов в ноябре».