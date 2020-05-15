«Затопить» Белый дом: защитники Джо Экзотика едут к Трампу

Юристы, заинтересованные в освобождении Джозефа Мальдонадо-Пассажа по прозвищу Экзотик, героя документального сериала Netflix «Король тигров», не придумали ничего лучше, как обратиться к президенту США Дональду Трампу напрямую. Согласно TMZ, группа поддержки скандального владельца зоопарка с дикими кошками намерена добраться прямиком до Белого дома.

Планируется, что автобус с надписью «Помилуйте Джо Экзотика» отправится из штата Техас в округ Колумбия в понедельник, 18 мая.

Решение о поездке последовало после видеобращения к Дональду Трампу, которое записали юристы. В нем они попросили американского лидера помиловать Экзотика, подчеркнув, что он не пытался нанять киллера для зоозащитницы Кэрол Баскин. Кроме того, в ролике утверждается, что он «крайне образован». В случае, если власть не откликнется, они пообещали «затопить» Белый дом.

Реклама

Команда защиты Экзотика оказалась недовольна тем, что дело героя шоу Netflix так и не сдвинулось с места, несмотря на обещания самого Трампа. В начале апреля во время брифинга в Белом доме журналист New York Post напомнил политику, что его старший сын пообещал обсудить с ним помилование владельца зоопарка с дикими кошками.

«Вы рекомендуете мне кого-то помиловать? Вы, как репортер, не имеете права этого делать, — сказал Трамп перед тем, как перейти к следующему вопросу. — Я займусь этим».

Глава государства отметил, что не знаком с делом Экзотика и не смотрел «Король тигров». Вероятно, Трамп пошутил, когда заверил, что разберется с ситуацией, прежде чем вернется к проблеме коронавируса.

В январе 2020 года суд штата Оклахома приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения за подделку документов для незаконной продажи тигрят, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Согласно обвинительному заключению, он состоял в финансовом споре с Баскин, которая неоднократно обвиняла его в плохом обращении с животными, и якобы нанял киллеров, чтобы убить ее из мести.

В сериале Netflix Экзотик позиционирует себя как «открытый гей-реднек с пушкой и маллетом». В шоу рассказывается, как однажды Баскин попыталась закрыть его зоопарк. Вместе с мужем Джеком Льюисом они владели заповедником в Тампе.

«Король тигров: Убийство, беспредел и безумие» вышел на Netflix 20 марта. Вскоре проект получил 97% рейтинга «свежести» у критиков и 94% у зрителей — это самые высокие показатели среди всех сериалов за последнее время. В поддержку Джо Экзотика высказывались многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян и Карди Би, а Джаред Лето признался, что мечтает сыграть его в кино. Вместе с тем сыграет Экзотика Николас Кейдж: игровой мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, его шоураннером выступит сценарист «Американского вандала» Дэн Лагана.

Ситуация с Экзотиком — не единственный случай, когда проект Netflix вызывал столь повышенное внимание. Герой другого документального сериала платформы «Don't Fuck With Cats» порноактер Лука Маньотта (Luka Magnotta), который сначала выкладывал в сеть ролики с убийством котят, а затем убил человека и тоже снял это на видео, недавно попытался досрочно выйти на свободу из-за коронавируса. По информации, в тюрьме, где он находится, были зарегистрированы десятки случаев заражения COVID-19.