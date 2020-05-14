Миссия разделима: что известно о новых приключениях Тома Круза

Режиссер и сценарист боевика «Миссия невыполнима 7» Кристофер Маккуорри рассказал, как продвигается работа над новыми фильмами франшизы. По его словам, две предстоящие картины серии будут непосредственным образом связаны между собой, так как в процессе создания седьмой части было решено перенести некоторые ее эпизоды в восьмую.

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«Когда мы начинали делать «Последствия» (последняя из вышедших «Миссий», которая появилась на экранах в 2018 году, — «Газета.Ru»), я сказал Тому [Крузу], что хочу сделать упор на эмоциональном путешествии Итана Ханта, — отметил кинематографист.

— Я планировал взять все то, что мы узнали в «Последствиях», и применить это к каждому из персонажей продолжения. Мне хотелось, чтобы у каждого была своя эмоциональная арка. Чтобы в фильме было больше чувств».

В итоге Маккуорри и Круз пришли к решению «растянуть этот фильм», передает The Hollywood Reporter. Такой вариант устраивал их полностью, однако лента получалась слишком долгой: «Мы поняли, что у нас получается фильм, который длится 2 часа 40 минут. И при этом каждая его сцена была необходима».

Для себя режиссер разделял картину на 20-минутные сегменты, и в конце концов он просто перенес два отрезка в следующий — восьмой — фильм серии.

«Тогда концовка седьмой части встала на свои места. Плюс теперь у меня есть еще и 40 минут восьмого фильма», — рассказал постановщик.

Как известно, съемки «Миссии невыполнима 7», проходившие в Италии, были приостановлены в конце минувшего февраля в связи со вспышкой коронавируса. На тот момент в стране было зарегистрировано около 220 случаев заражения COVID-19: больше тогда было только в Китае, Японии и Южной Корее. Однако спустя некоторое время эпидемия достигла масштабов пандемии, и в состояние анабиоза впало почти все мировое кинопроизводство.

«Мы используем эту возможность, чтобы сделать фильм еще лучше», — заметил режиссер проекта, говоря о внезапной паузе.

Седьмой и восьмой фильмы франшизы должны появиться на экранах в ноябре 2021 года и осенью 2022-го соответственно. Сюжетные подробности грядущих боевиков на данный момент не раскрываются.

В последнем интервью Маккуорри также коснулся недавних сообщений о том, что Круз и глава компании Tesla Илон Маск вместе с федеральным космическим ведомством NASA занимаются проектом, который может стать первым полнометражным художественным фильмом, снятым в открытом космосе. Известно, что это будет приключенческий экшен, какой-то другой информации о многообещающем проекте, находящемся на ранней стадии разработки (и пока что не имеющем студии), сейчас нет.

По словам режиссера, он «ничего не может сказать об этом фильме» — помимо того, что тот не имеет никакого отношения к шпионской франшизе. «События седьмого и восьмого фильмов «Миссии невыполнима» настолько безумны, что нам не нужно лететь в космос», — заверил он, добавив, что участие Круза в космическом проекте с Маском было «неизбежным», учитывая склонность актера к экстремальным экспериментам.

Первая «Миссия невыполнима» вышла в 1996 году, на данный момент серия насчитывает шесть картин, последняя из которых появилась на экранах летом 2018-го.