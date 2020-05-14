«Дискриминация»: в США хотят провести концерт вопреки карантину

18 мая в Арканзасе будет возобновлена работа крытых объектов, включая кинотеатры и концертные площадки, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Некоторое время они будут работать с ограничением аудитории до 50 человек. Однако первый сравнительно крупный концерт после введения в штате карантинных мер может состояться уже 15 мая. И посетить его планируют более 220 слушателей.

Интересно также место проведения мероприятия — музыкант Трэвис Маккриди договорился о выступлении в здании построенного почти век назад храма (впоследствии значительно переоборудованного), концертный зал которого рассчитан на 1100 человек. Важно, что на церкви в штате — при соблюдении ими условий дистанцирования — юридически не распространяется ограничение на число посетителей.

Промоутер концерта ранее обещал, что на выступлении будет соблюдаться необходимая дистанция между людьми, также обязательным будет ношение масок.

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Учитывая гордый статус одного из первых офлайн-концертов во всех США после распространения в стране коронавируса, готовящееся мероприятие стало широко обсуждаться в СМИ и соцсетях — а впоследствии им заинтересовалось и руководство штата. Как отметил 13 мая губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, организаторы не имеют права проводить концерт до официального ослабления карантинных мер.

«Вы можете себе представить, какая была бы реакция в Арканзасе, если бы мы назначали датой возобновления работы ресторанов 11 мая, но некоторые из них просто взяли бы и сделали это 5 мая?» — пояснил он.

В министерстве здравоохранения штата подчеркнули, что выступление Маккриди в храме противоречит директивам ведомства.

Несмотря на недвусмысленные заявление властей и их намерение запретить проведение концерта 15 мая, организаторы мероприятия и сам Маккриди до сих пор не объявили о переносе. Промоутеры, в частности, говорят, что и поныне ведут переговоры с руководством штата, называя требования об отмене «дискриминацией».

«Если речь идет о церкви, то нет никаких ограничений на количество людей в помещении в случае соблюдения дистанции, — отметили организаторы. — Наша позиция заключается в том, что причина собрания в данном случае не так важна».

Маккриди же пообещал, что на мероприятии будут соблюдены необходимые меры против распространения коронавируса, а также рассказал об удивлении, которое у него вызвал резонанс вокруг изначально локального и скромного концерта в храме.

«Для меня немного удивительно, что это привлекло внимание мира. При этом я не оправдываю общественные собрания, на которых не соблюдаются все меры предосторожности. <...> Я всего лишь маленький независимый музыкант, который любит играть свою музыку. Я над ней усердно работаю — чтобы потом сыграть ее для тех, кто хочет безопасно развлекаться и сам решает, участвовать ли в подобных мероприятиях», — заключил артист.

В условиях пандемии и принимаемых в связи с ней карантинных мер в мире практически полностью остановилась концертная деятельность в привычном виде. Сейчас артисты в основном радуют своих поклонников (параллельно зарабатывая на хлеб) посредством онлайн-выступлений. У такого формата, впрочем, недавно появился любопытный конкурент — автоконцерты. Один из таких прошел в датском Орхусе: на местного певца Мадса Лангера за считанные дни было продано 500 билетов. Мероприятие во многом заимствовало собственное устройство у автокинотеатров — только вместо огромного экрана с фильмом на площадке стояла сцена, на которой и выступал артист. Зрители же по ходу всего выступления сидели в салонах своих машин, а звук транслировался им в FM-приемники.