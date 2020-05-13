«Не все получилось»: Эмина Агаларова заподозрили в разводе

Певец Эмин Агаларов намекнул, что в их отношениях с женой Аленой Гавриловой наступили трудности. В своем Instagram артист написал пост, в котором поблагодарил модель за совместно прожитые дни и за их дочь Афину.

«К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! — подписал их свадебное фото Эмин. — Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Примечательно, что исполнитель закрыл комментарии к публикации. Тем временем подписчики принялись атаковать страницу Гавриловой.

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«Дайте мне время прийти в себя. Пожалуйста! — прокомментировала Гаврилова в Stories. — Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание!»

О романе Эмина и Гавриловой стало известно весной 2016 года. С тех пор возлюбленных регулярно видели вместе на светских мероприятиях. В 2017-м победительница конкурса красоты «Мисс Мордовия — 2004» исполнила главную роль в клипе певца на песню «Good Love». В июле 2018 года Агаларов и Гаврилова сыграли свадьбу в подмосковном гольф-клубе его семьи. В январе 2019-го в их семье родилась дочь Афина.

Союз с Гавриловой — второй по счету брак исполнителя. До этого Агаларов был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Говоря о причине развода, исполнитель отмечал, что у них просто не получилась семья в полном смысле этого слова.

«Никто из нас не предавал другого, не обижал, мы вообще не сделали ничего плохого друг другу. И сейчас наши отношения даже лучше, чем были в браке, очень хорошие, — признавался Эмин в интервью Starhit. — Вообще это невозможно объяснить. Как только ты раскладываешь по полочкам — почему люблю, за что хочу — все заканчивается».

До встречи с певцом Гаврилова состояла в длительных отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, от которого родила сына. После того как модель сошлась с Эмином, в соцсетях начали ходить слухи, что она стала причиной его расставания с Алиевой. Сам музыкант их опровергал.

«В соцсетях иногда пишут, что я из-за Алены разошелся с Лейлой. Это неправда абсолютная! Мы сначала расстались с Лейлой, а потом уже я познакомился с Аленой. Поэтому у нас нет никакого конфликта, а со всех сторон исключительно позитив, взаимопонимание и уважение, все желают друг другу только счастья», — рассказывал в интервью Эмин.

Тогда он также подчеркнул, что в его семье царят мир и покой. «Мы раньше часто ссорились по разным незначительным поводам. А как поженились, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу», — говорил певец об их браке с Гавриловой.