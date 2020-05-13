Запуск провалился: основатель Quibi винит коронавирус

Запуск потокового сервиса Quibi провалился: приложение быстро покинуло топ-50 скачиваемых для iPhone в Apple Store и в настоящее время занимает лишь 125-е место. Quibi изначально задумывался как площадка для фильмов и сериалов, хронометраж которых не превышает 10 минут, и должен был устроить революцию в мобильном видео, поскольку показ автоматически адаптировался под горизонтальный и вертикальный форматы. Сам основатель сервиса Джеффри Катценберг объяснил неудачу последствиями от пандемии коронавируса, передает Deadline.

«Это лавина людей, для которых мы планировали запуск? Нет. Это не то, что мы хотели видеть по итогу. Даже близко. Если бы мы первого марта знали то, что знаем сегодня, то считали бы запуск не лучшей идеей»,

Реклама

— поделился Катценберг в интервью The New York Times. По данным сервиса, приложение скачали 3,5 млн раз. Из них 1,3 млн являются активными пользователями.

При запуске Quibi рассчитывала, что к концу года сервис будет насчитывать 7 млн пользователей. При этом аналитическая компания Sensor Tower утверждает, что бесплатную 90-дневную пробную версию приложения установили лишь 2,9 млн пользователей, а не 3,5 млн, о которых говорят представители стриминга.

Тем временем Катценберг не расстраивается и рассчитывает на успех после того, как распространение коронавируса пойдет на спад.

«Да, это неудача. Но я сделаю все, чтобы выручить из этого проекта как можно больше золота», — заверил голливудский продюсер.

В будущем у Катценберга еще одного права на ошибку может и не быть: на создание сервиса ушли $1,75 млрд, полученные от крупнейших киностудий и китайской Alibaba Group. Кроме того, представители Quibi заручились поддержкой Идриса Эльбы, Стивена Спилберга и Гильермо дель Торо и готовились выпускать проекты стоимостью до $7,5 млн за серию.

В то же время в соцсетях Quibi (сокращенно от «Quick Bites») стал чем-то вроде мема. Сервис был рассчитан на просмотр коротких видео во время поездок на метро или в очередях, при этом первое время после старта пользователи возмущались, что фильмы нельзя было смотреть на больших экранах. Представители Quibi прислушались к жалобам и добавили функцию просмотра на телевизоре, но только для обладателей iPhone. Кроме того, люди не могли делиться клипами на других платформах.

Еще одна проблема связана с самим контентом. Как рассказал сам Катценберг, сервис сделал большую ставку на новостные передачи. Например, заключил партнерство о выпуске шоу от NBC, BBC, ESPN и Telemundo, предоставляя обзор в ежедневной программе Daily Essentials. Но интерес к ним был минимальным.

Катценберг добавил, что в текущих условиях компания сокращает свой маркетинговый бюджет. Когда его спросили об успехе другой платформы с короткими видео TikTok, основатель Quibi «раздраженно» ответил: «Это все равно, что сравнивать яблоки с подводными лодками. Я не знаю, чего люди ждут от нас. Как выглядел Netflix через 30 дней после своего запуска? Вы рассказываете мне о компании, у которой есть миллиард пользователей, и которая добилась больших успехов за последние шесть недель, я рад за них, но какого черта это имеет отношение ко мне?»