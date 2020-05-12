«Облили грязью и пожелали смерти»: Певцов ответил BadComedian

Актер Дмитрий Певцов отреагировал на публикацию блогером BadComedian обзора с критикой на фильм «На Париж» с его участием, опубликовав заявление в своем аккаунте в Instagram.

«Всех, кто посмотрел фильм «На Париж» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера, благодарю. Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучений в аду и прочее, говорю спасибо. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!» — начал он свое обращение к критикам фильма.

Однако Певцов подчеркнул, что не испытывает стыда за сам фильм.

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«Я считаю, что история, почти документально точно рассказанная в фильме, — история о любви. В том числе и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне. Можно придираться к художественным недостаткам этой картины, но что касаемо уважения к нашей истории, к нашим людям, которые ее творили, — тут уж, извините», — написал актер.

Он также посоветовал «справиться» о том, кто участвовал в написании сценария к фильму, так как «На Париж» стал первым проектом, в котором был использован текст, оставшийся после смерти режиссера Станислава Говорухина.

«Еще раз. Мне не стыдно за участие в этом фильме. И для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм «На Париж» о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что — все, конец, победили!!! И... живы. И не умрем от пули или снаряда... ни завтра, ни через неделю, что доживем до старости... Что точно увидим своих родных, любимых. Что приказы — уже не главное, что можно просто жить!» — добавил Певцов.

Актер обратил внимание на то, что «их история» не подойдет тем, кто ожидал «обычную героическо-патриотическую стрелялку с приключениями и подвигами».

В заключение, комментируя «праведные» агрессию, гнев и возмущение со стороны комментаторов, Певцов привел две цитаты. В первой из них, высказывании святителя Николая Сербского, говорилось, что «Господу нужны созидатели», а те, кто обращают силы для разрушения зла «быстро забывают о том, чтобы созидать добро и делаются преступниками».

Вторая мысль принадлежала архимандриту Иоанну Крестьянкину и заключалась в необходимости научиться жалеть всех и «отбавлять от огромной горы человеческого страдания» — вместо того, чтобы обижать, оскорблять и причинять зло.

Несмотря на такое обращение, в комментариях все равно нашлись поклонники творчества актера, которые выразили свое крайнее недовольство этим проектом, не стесняясь в выражениях.

«Дмитрий, вы очень хороший актер, по моему мнению. Но, блин, ну вы что, а? Ну ведь фильм-то — [ужасен]», — написал один из них.

Многие также назвали съемки Певцова в фильме «позором», а один из подписчиков даже заявил, что не знает, что нужно сделать, «чтобы отмыть этот грех», посоветовав актеру «покаяться и в церковь сходить».

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто встал на его сторону в этом конфликте.

«Да, что вы пристали к человеку?! Все такие правильные и умные сидят... Это кино, в кино еще и не такое могут показать, а ветеранов все чтят и помнят!!! Пойдите пристыдите людей, которые в разгар 9 мая пьют и валяются на набережных и фонтанах, толпами ходят весь день пьяные, им только повод дай, ветеранов можно и по-другому помнить и уважать нашу историю», — заявили они.

Они также обратили внимание, что к самому Певцову не было никаких претензий, так как «актер действительно лишь инструмент в руках режиссера».