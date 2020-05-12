«Устал скакать по сцене»: Гуф откровенно рассказал о жизни

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, откровенно рассказал о своей жизни в рамках фильма «Исповедь». Там он, в частности, затронул темы наркозависимости, отношений с родителями и женщинами, а также сыном.

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Говоря об отношениях с певицей Кети Топурией, артист признался, что они были очень странными. По словам Долматова, изначально он начал их «для галочки» и с целью порадовать маму, но в итоге все обернулось иначе.

«Я полгода просидел в депрессии из-за расставания. Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200% — и именно этот человек меня подставил», — сказал он.

Рэпер также признался, что жалеет о потерянных с Топурией годах. Согласно Гуфу, после того, как у него начались отношения с певицей, он «перестал писать песни вообще».

«Мы сидели на диване, я отрастил живот себе, второй подбородок, — продолжил Алексей. — За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу плюнули».

При этом сама Топурия ранее говорила, что причина их расставания была скрыта в изменах и тяге Гуфа к запрещенным веществам.

В интервью Долматов также отметил, что после болезненного разрыва ему удалось наладить личную жизнь. В настоящий момент он состоит в отношениях с девушкой, с которой его семь лет назад познакомила бывшая жена Айза.

«Сейчас я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю. Леся — единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу. Пока мы были вместе, никого не хотелось мне. Я не вижу никого рядом с собой — кроме нее. И хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети», — продолжил музыкант.

Говоря о своем сыне от Айзы, рэпер посетовал, что тот приносит из школы разную негативную информацию про своих родителей.

«Очень злые пошли дети. Все кому не лень в школе обращаются к нему с предъявами ко мне, мы потом ссоримся из-за этого с его мамой. Она запрещает ему ездить ко мне. Я сам вырос, можно сказать, без отца. Один ушел, когда мне было три года. Второй появился, забрал маму и уехал. Я с бабушкой рос. Не хотел бы моему ребенку подобной участи, постараюсь максимально принять в его жизни участие», — сказал Долматов, отметив при этом, что бывшая супруга не настраивает сына против него, за что он ей очень благодарен.

Артист также признался, что он уже устал «скакать по сцене» и последний год совершенно не испытывает удовольствия от выступлений со старой программой. Кроме того, он отметил, что с каждым разом видит все меньше слушателей на концерте.

«Вот сейчас выйдет новый альбом, с новым интересно проехаться. Вообще уже хочется, чтобы за тебя кто-то скакал. Сидеть в кресле — и чтобы тебе приносили деньги молодые рэперочки. — сказал Долматов. — Мне стыдно перед самим собой, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь. Жалко здоровье. Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать «Олимпийский». Может, получится еще...»