Трейлеры: Элизабет Мосс, Меган Фокс и драма об эскортнице

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Ширли» (2020) Кадр из фильма «Ширли» (2020)
Кадр из фильма «Ширли» (2020)

Кадр из фильма «Ширли» (2020)

Killer Films
Семейная комедия о говорящей собаке с Меган Фокс, Элизабет Мосс в нетрадиционном взгляде на жизнь знаменитой писательницы Ширли Джексон, а также провокационная драма об эскортнице: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных трейлерах недели.

«Сладость в животе» («Sweetness in the Belly»)

Экранизация одноименного романа канадской писательницы Камиллы Гибб была впервые показана на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. По сюжету драмы англичанка Лилли, которая в детстве была брошена в Африке, вынуждена бежать на родину из Эфиопии, где вспыхивает гражданская война. Там она объединяется с Аминой, другой беженкой, чтобы начать миссию по воссоединению людей с их семьями. Фильм может похвастаться достаточно мощным актерским составом — главные роли в нем исполнили, в частности, Дакота Фаннинг («Я – Сэм», «Однажды в... Голливуде»), звезда «Аквамена» Яхья Абдул-Матин II, а также Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва») и Вунми Моссаку («Конец ***го мира»).

«Думай как собака» («Think Like a Dog»)

Семейная комедия Джила Джангера («10 причин моей ненависти») работает по принципу «добавь в фильм милого песеля — и он в любом случае найдет свою аудиторию». Картина с партнерами по «Трансформерам» Меган Фокс и Джошем Дюамелем рассказывает о 12-летнем вундеркинде, создающем специальное устройство, с помощью которого он налаживает телепатическую связь со своим лучшим другом — собакой Генри. Данное открытие, впрочем, приносит мальчику в том числе и проблемы — технологию хотят заполучить любыми способами не очень хорошие люди.

«Алиса» («Alice»)

Французская драма «Алиса», лауреат прошлогоднего SXSW, обращается к истории молодой матери, семья которой рушится из-за пристрастия мужа к платной любви и отсутствия денег. В итоге девушка оказывается сама втянута в мир элитного эскорта. Согласно критикам, лента носит провокативный характер, а также заставляет иначе взглянуть на поднимаемый в ней (и обществе в целом) вопрос.

«Молочные зубы» («Babyteeth»)

Главные роли в «Молочных зубах», призере Венецианского кинофестиваля — 2019 (причем сразу в нескольких номинациях), исполнили Элайза Сканлен («Маленькие женщины»), Бен Мендельсон («Темные времена», «Первому игроку приготовиться», «Король»), Эсси Дэвис («Девушка с жемчужной сережкой») и Тоби Уоллес (в Венеции он получил премию Марчелло Мастрояни как лучший молодой актер). Это комедийная драма о тяжело больной девушке из хорошей семьи, влюбляющейся в классического «плохого парня», — что становится самым настоящим кошмаром для ее родителей.

«Ширли» («Shirley»)

Психологический триллер-драма со звездой «Безумцев», «Рассказа служанки» и «Мы» Элизабет Мосс в главной роли — нетрадиционный взгляд на жизнь знаменитой писательницы Ширли Джексон, основанный на одноименной книге Сьюзан Скарф Меррелл. Лента рассказывает о молодой паре, которая переезжает в дом к Джексон и ее мужу Стэнли Хейману в надежде начать жизнь с чистого листа. Вместо этого они оказываются втянутыми в опасную игру, вдохновляющую Джексон на новый роман.

«Молот» («Hammer»)

По сюжету криминального триллера отдалившийся от семьи сын, чья недавняя незаконная сделка имела необратимые последствия, обращается к отцу за помощью. Пытаясь решить сугубо криминальные проблемы, они параллельно сталкиваются и с проблемами личными — семьи, отцовства и судьбы в целом.

«Чем глубже ты копаешь» («The Deeper You Dig»)

Психоделический инди-хоррор (это хорошо видно даже в трейлере), в центре которого треугольник из матери, дочери и незнакомца, совершающего убийство по неосторожности и пытающегося скрыть страшную правду глубоко под землей. Однако дух жертвы с его планами не соглашается и начинает жестокое преследование.