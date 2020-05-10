Без массовки и шведского стола: Роспотребнадзор о возрождении кино

В Роспотребнадзоре считают возможным восстановление съемочной деятельности при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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В числе рекомендаций по возобновлению съемок кино в России есть пункт (всего их 26) о ежедневном контроле температуры сотрудников перед началом и в течение рабочей смены — с обязательным отстранением лиц с признаками инфекционного заболевания или при обнаружении у них повышенной температуры тела. Кроме того, за двое суток до старта съемок рекомендуется проведение лабораторного исследования у участников процесса на COVID-19.

Также, согласно Роспотребнадзору, нужно ограничивать контакты между коллективами отдельных групп съемочной команды, которые не связаны общими задачами, организовывать — по мере возможности — их прибытие на площадку по очереди и настраивать процесс создания кино таким образом, чтобы одновременно на площадке находилось минимальное количество людей.

Помимо этого, на съемочной площадке должна будет действовать система дезинфекции рук сотрудников с помощью кожных антисептиков или специальных салфеток. Что касается одноразовых масок, то членам съемочной команды, как следует из рекомендаций, необходимо менять их максимум через каждые три часа.

Есть в списке и пункт об уборке: ее нужно проводить ежедневно (или ежесменно), тогда как все контактные поверхности (дверные ручки, выключатели и так далее) следует дезинфицировать каждые четыре часа. Также рабочие помещения рекомендуется проветривать раз в два часа.

Отдельная речь — про работу гримеров и костюмеров. Средства для нанесения грима и макияжа (включая помаду, тушь и контурные средства) должны быть индивидуальными для каждого из актеров, а самим гримерам перед и после контакта с артистами необходимо дезинфицировать руки (то же самое касается и костюмеров).

Из других важных пунктов — ограничение использования массовки. Создание массовых сцен рекомендуется перенести на период, когда карантин будет завершен. Кроме того, Роспотребнадзор огласил и несколько советов, касающихся организации питания на площадке. Здесь, в частности, исключается шведский стол, регулярно использовавшийся на съемках до пандемии.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась к Роспотребнадзору с просьбой о предоставлении рекомендаций для возвращения отрасли к работе. По словам председателя правления организации Сергея Сельянова, в правилах, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, «нет ничего необычного».

«В каждом регионе это может быть по-своему. Естественно, Москва скорее всего будет последней, по понятным причинам, в этом списке. Снимать, поскольку съемки абсолютно все прекратились — как те, что происходили на момент введения карантина, так и те, которые предполагались, — это очень большой объем [работы]. Что касается тех правил, которые Роспотребнадзор разработал, там нет ничего экстравагантного и необычного — в общем это контроль, масочный режим, санитайзеры, контроль температуры»,— цитирует его ТАСС.

На момент написания материала в России выявлено более 209 тыс. заболевших коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла на территории Китая в конце 2019 года. Число летальных исходов по состоянию на 10 мая превышает 1,9 тыс.