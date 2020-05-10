«Ограничения создают возможности»: звезда «Последнего министра» об удаленке

Во время введенных из-за коронавируса ограничений кинематографисты продолжают работать, подстраиваясь под сложившиеся условия. Вместе с отснятым до карантина контентом в эфир выходят фильмы и сериалы нового формата, созданные удаленно. Постановщики, сценаристы, мастера постпродакшена, звукорежиссеры и актеры занимаются проектами из мест изоляции и придумывают различные способы работы, чтобы оставаться в деле. Звезда сериала «Последний министр» Софья Лебедева рассказала «Газете.Ru» о своем опыте профессиональной деятельности в самоизоляции.

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«Мой график такой же насыщенный, как и был — если не сказать, что он стал еще более насыщенным, — призналась актриса. — Потому что теперь я не трачу время на дорогу, на переезды, а просто из дома выполняю кучу дел. Во-первых, я записываю самопробы: постоянно, каждый день по несколько раз».

Для соблюдения критериев съемки самопроб — нейтральный фон, правильное освещения лица и качественный звук — она использует простыню, солнечный свет из окна и наушники с микрофоном. В некоторых сценах роль партнера актрисы играла ее мама Людмила Лебедева, которая не является профессиональной актрисой.

«Моя мама читала за всех партнеров — там же присылают сцены, которые нужно выучить и сыграть, записав на телефон. И я сижу на фоне простыни, из окна на меня падает свет, у меня в ухе наушник, чтобы микрофон ловил более чистый звук, и мама мне сбоку читает текст, а я играю эту сцену с точкой в пространстве, делая вид, что впереди меня сидит какой-то человек, — поделилась Лебедева.

— У меня мама не актриса, и забавно, когда сцена предполагает взаимодействия женщин и мужчин или мат. Возникают какие-то скомканные чувства, когда мама рядом с тобой матерится».

Помимо съемок видеопроб, артистка созванивалась через Zoom с режиссером, который предлагал ей сцены для отыгрыша.

«Причем, она мне подкидывала текст, и я тоже играла с точкой в пространстве — было очень смешно, потому что я ее не вижу, телефон зависает, текст отстает. Во время нашей сцены рядом ходят мама и сестра, которые громко разговаривают, собака лает. Телефон, поставленный на книгу для ракурса, падает. Это очень странно и очень интересно в то же время, — рассказала актриса. — Кстати говоря, также я репетирую спектакль онлайн через Zoom, мы сейчас разбираем текст».

Если раньше для знакомства с режиссерами актерам приходилось приезжать на студию, то теперь они записывают видеовизитки из дома.

«И причем просят не просто рассказать о себе, а поделиться историей о какой-то своей боли, неудачной истории любви или предательстве. То есть нужна какая-то тяжкая история, которая сможет показать эмоциональный диапазон. Я несколько дней подряд рассказывала о своих историях любви — это было очень забавно и странно», — поделилась Лебедева.

Также она рассказала о работе над короткометражкой «Временная связь» по роману Кира Булычева, которая вышла на СТС 8 мая. В фильме, снятом в условиях самоизоляции, Лебедева озвучивала девочку-подростка. На время карантина актриса уехала в другой город к семье, когда продюсеры обратились к ней за помощью.

«А там достаточно большой объем: весь фильм строится на телефонных разговорах. И ребята срываются, приезжают в этот другой город ко мне — это было уже в апреле, когда самоизоляция была во всей красе. Они приезжают в масках, мы едем на нейтральную территорию — и на этой территории, в квартире, создаем звукостудию. Как мы это делаем: берем какие-то лавки и делаем комнату из покрывал. Потому что если не сделать ограниченное пространство, при озвучке будет эхо.

Поэтому я сидела в квадратике из висящих одеял, ребята принесли микрофон, и так я озвучивала. И мы все там сидели, соблюдая дистанцию», — рассказала Лебедева.

Озвучку сцены из нового сериала, название которого пока не разглашается, актриса записывает из дома. Продюсеры прислали ей фрагменты видео с финальным монтажом и попросили «уединиться в каком-то тихом месте», а также записать на диктофон фразы в разных интонациях. По словам Лебедевой, это был ее первый опыт удаленной озвучки проекта.

«Также я записывала стихотворения для онлайн-концерта, посвященного 9 мая. Потом было большое событие: мы делали онлайн-перформанс в прямом эфире для Лондонской галереи. Там выставляется 12-летний российский художник с расстройством аутистического спектра Маркус Мартинович, и я в прямом эфире читала текст на английском языке, посвященный его творчеству», — поделилась актриса.

Говоря об участии в ряде короткометражек в онлайн-формате, она подчеркнула важность попыток кинематографистов адаптироваться к самоизоляции и снимать по-разному.

«Интересная мысль: ограничения, наоборот, создают возможности. Мозг, вдохновение и творческие силы активизируются, креативят и летят. Так что творчество сейчас принимает другой формат, оно никуда не исчезло. Оно цветет, поддерживает морально и расправляет крылья», — заявила актриса.

Также Лебедева выходит в радиоэфиры: например, недавно она участвовала в передаче со своим коллегой Яном Цапником из сериала Романа Волобуева «Последний министр».

«Интересно, что во время карантина выходят все новые и новые сериалы — есть ощущение, что кинопроизводство не остановилось и идут съемки. Но это не так — выходит то, что отснято до режима самоизоляции. Мне кажется, что большинство направлений сейчас находятся в стадии подготовки, чтобы запуститься сразу после снятия ограничений. Сериал «Последний министр» был полностью готов до того, как начался карантин.

Я бы рекомендовала всем посмотреть «Последний министр», потому что он содержит сгусток энергии, заряжает людей своим позитивом, светом. В этом плане я очень люблю своего персонажа Соню Скворцову. Она очень интересный человек, светлый, наивный. Она смотрит на жизнь в министерстве свежим взглядом и немного со стороны — точно так же любой зритель зашел бы в это министерство и увидел все это», — поделилась актриса.

Накануне 9 мая Лебедева рассказывала на радио про Лизу Бричкину, которую она сыграла в новой версии фильма «А зори здесь тихие». По словам артистки, для этого эфира она создавала условия для хорошего звука на балконе и «мерзла там», потому что в квартире «кипела жизнь» и было слишком шумно.