Крайние меры: номинанты «Оскара» больше не поборются за «Эмми»

Академия телевизионных искусств и наук объявила, что фильмы, претендующие на «Оскар», не смогут побороться за премию «Эмми» с 2021 года, передает The Hollywood Reporter. В опубликованном заявлении подчеркивается, что решение предшествовало недавнему изменению правил Академии кинематографических искусств и наук, согласно которому в гонке могут также участвовать вышедшие только на стриминге работы.

«Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 года художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатров, но предоставленные на потоковых сервисах во время текущего пандемического кризиса», — говорится в обращении.

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У премий «Эмми» и «Оскар» есть две пересекающиеся категории — документальный фильм и полнометражное телевизионное шоу. Ранее проект, который демонстрировался в кинотеатрах в течение недели, мог претендовать на «Оскар», а также на «Эмми», если он впоследствии выходил в эфир. Так было почти со всеми документальными работами. Тем временем лента, которая транслировалась на телевидении до показа в кинотеатрах, не допускалась Киноакадемией. Так, в 2017 году документальный блокбастер от номинанта на премию «Оскар» Бретта Моргена «Джейн» об исследовательнице Джейн Гудол не участвовал в оскаровской гонке.

Нововведения вряд ли приведут к серьезным изменениям, убеждены аналитики. Большинство создателей и дистрибьютеров предпочтут престиж и прибыль, которые дают прокат в кинотеатрах и участие в соревновании «Оскара». Многие также исходят из того, что нет смысла пускать в прокат то, что можно увидеть бесплатно по телевизору.

Работы, участвующие в «Оскаре», не раз становились лауреатами и номинантами «Эмми». В 2019 году четверо из пяти претендентов на «Оскар» получили признание со стороны телевизионной премии. Среди них — «Фри-соло» о скалолазе, получивший награду Киноакадемии и семь статуэток «Эмми», документальная лента «Соберись перед прыжком». В 2018-м скандальный фильм «Икар» о велогонщике-любителе Фогеле, который пытается выиграть гонку с помощью допинга и обращается за консультацией к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, выиграл «Оскар» и был номинирован на «Эмми».

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук изменила протокол одной из номинаций, а именно категории — «Лучший международный художественный фильм». Нововведения призваны «значительно расширить возможности выбора лауреата награды».

Отмечается, что первый этап голосования будет представлять из себя предварительный раунд, в рамках которого членам специального комитета предстоит ознакомиться с 93 претендентами на приз. В результате отбора будет составлен шорт-лист из десяти картин (ранее в него входили только девять), после чего его нужно будет урезать до пяти главных претендентов. Исходя из новых правил, за кандидатов на «Оскар» в этой категории теперь впервые сможет проголосовать любой член Киноакадемии, отсмотревший все десять лент из усеченного списка.

Вместе с тем организация, отвечающая за проведение кинопремии, теперь будет допускать до второго этапа голосования в том числе и тех экспертов, которые оценят десять фильмов-номинантов посредством стриминг-платформ, тогда как ранее надо было обязательно просматривать претендентов на «Оскар» в кинотеатрах.