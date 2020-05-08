«Хочет быть первым»: Кристофер Нолан пока не переносит «Довод»

Студия Warner Bros. обещает принять решение о переносе премьеры фантастического фильма «Довод» Кристофера Нолана в течение недели. На сегодняшний день картина остается единственным блокбастером, выход которого не передвинули из-за пандемии COVID-19. Мировая премьера «Довода» запланировала на 15 июля.

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Согласно Variety, для выхода «Довода» в срок Warner Bros. уже сейчас должна запускать масштабную рекламную кампанию. Однако студия не может рисковать огромными суммами на продвижение фильма, потому что многие кинотеатры могут остаться закрытыми в случае продления карантина. Генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд рассказал, что Нолан хочет выпустить свой фильм первым после завершения эпидемии.

«Я не знаю ни одного другого человека в Америке, который бы настаивал на том, чтобы показать свой фильм в кинотеатрах как можно раньше», — заявил Гельфонд.

Планируя выпустить фильм в июле, Нолан пообещал завершить постпродакшен в ближайшие недели. В условиях социального дистанцирования члены съемочной группы работают над проектом дистанционно. В идеале «Довод» положит начало запоздалому летнему сезону, в который также войдут «Мулан» студии Disney (24 июля), «Губка Боб в бегах» Paramount (7 августа) и «Чудо-женщина: 1984» Warner Bros. (12 августа). Старший аналитик ComScore Пол Дергарабедян назвал фильм Нолана «высококлассным блокбастером, который станет самой популярной лентой в кинотеатрах».

«Люди смотрели старые фильмы и телепередачи дома. Для них будет чрезвычайно важно пойти в кинотеатр на что-то совершенно новое — такое как «Довод» или «Мулан». Люди будут невероятно взволнованы», — считает Деграбедян.

Сейчас владельцы кинотеатров продумывают правила безопасной работы и плавного возвращения в привычный режим. В первую очередь зрителям предложат покупать билеты онлайн и соблюдать масочный режим. Также в кинотеатрах введут бесконтактную проверку билетов и ограничат количество зрителей в зале, чтобы они могли сидеть в 1,5 метрах друг от друга, а на входе организуют проверку температуры.

Перспектива продажи меньшего количества билетов может отпугнуть студии, но у кинотеатров есть свои аргументы на этот счет. Поскольку летом будет не так много новых фильмов, между ними уменьшится конкуренция, а издержки социального дистанцирования будут компенсироваться показами на большом количестве экранов.

Многие по-прежнему считают, что планирование крупных релизов в июле слишком оптимистично, потому что в ряде стран число заражений коронавирусом продолжает расти. Есть также опасения, что решение ослабить ограничения в Техасе и Джорджии может спровоцировать новую волну заражений. На данный момент большинство кинотеатров не ожидают открытия до конца июня. При этом представителя крупнейших сетей кинотеатров в США — AMC и Cinemark — собираются возобновить работу в июле.

При бюджете в $200 млн «Довод» не может выходить только в местах, слабо затронутых коронавирусом. Для получения прибыли фильм должен идти в кинотеатрах двух крупнейших кинематографических рынков страны — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Доля продажи билетов в этих городах может составить от 10% до 20% от внутренних доходов фильма. Также блокбастер с тщательно продуманными эффектами ориентирован на зарубежного зрителя.

Кинотеатры в Китае, Новой Зеландии, Южной Корее, Норвегии, Чехии и некоторых странах уже начинают открываться. В Новой Зеландии и Чехии после ослабления карантина возобновилось производство некоторых фильмов и сериалов.