Диснейленды оживают: парк во Флориде откроется уже в мае

В конце мая The Walt Disney Company начнет поэтапно восстанавливать работу парка развлечений Disney World Resort в штате Флорида. Первыми на территории парка откроются магазины и рестораны торгово-развлекательного комплекса Disney Springs. Они будут функционировать только при условии соблюдения повышенных мер дезинфекции и ограничения числа посетителей. Согласно информации на сайте Disney, тематические парки останутся закрытыми.

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«Следуя указаниям правительства и должностных лиц здравоохранения, на начальном этапе ослабления карантина начнется открытие ограниченного количества магазинов и ресторанов, которыми владеют сторонние предприниматели, — говорится в официальном сообщении.

— Disney Springs начнет открываться, соблюдая меры безопасности, включающие усиленные процедуры очистки, использование масок как сотрудниками, так и гостями, ограничение физических контактов гостей, дополнительное обучение сотрудников технике безопасности».

Эта новость была опубликована на следующий день после того, как Disney заявил о возможности бронирования отелей на территории парка во Флориде с 1 июля. На этой неделе власти штата приступили к первому из трех этапов отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Работа тематического парка сможет полностью восстановиться как минимум на втором этапе снятия карантина, дата начала которого пока неизвестна, передает The Hollywood Reporter.

Во вторник генеральный директор Disney Боб Чапек сообщил, что еще слишком рано говорить о возобновлении работы парков в Анахайме и Орландо. Он пояснил, что ни один парк не будет открыт при прогнозе потери денег. Также Чапек выразил надежду на большой «неудовлетворенный спрос» потенциальных посетителей.

«Если мы откроем 50 процентов территории парка, у нас не будет проблем с продажей. Мы подберем сотрудников для любого уровня работы», — сказал глава Disney.

Также на этой неделе стало известно, что уже в следующий понедельник тематический парк в Шанхае возобновит работу на 30%. Китайский Диснейленд стал первым парком компании, закрывшимся из-за коронавируса в январе.

Для его посещения гости должны предварительно приобрести входные билеты онлайн, чтобы избежать очередей у касс. Перед входом у всех посетителей измерят температуру, проверят документы и наличие медицинских масок. На территории парка все должны быть в масках, которые можно снимать только для приема пищи. Очереди в рестораны, на аттракционы и общественный транспорт будут структурированы для соблюдения социального дистанцирования.

Согласно Variety, уже в пятницу все билеты в шанхайский парк были проданы. Розничная стоимость билетов, продаваемых на сайте Диснейленда, составила $56,3. Другие источники издания сообщили, что все билеты на субботу и воскресенье (16 и 17 мая) также были раскуплены.

Отели и торговые объекты, прилегающие к шанхайскому Диснейленду, были открыты в марте, но основной тематический парк не функционировал более трех месяцев.

Дата открытия гонконгского Диснейленда, приостановившего работу 26 января, пока неизвестна. На этой неделе власти Гонконга разрешили открывать рестораны и кинотеатры и увеличили число допустимых участников совместных прогулок с четырех человек до восьми.

Токийские Диснейленд и DisneySea также остаются закрытыми на неопределенный срок. В пятницу местный оператор Oriental Land объявил, что парки откроются «после того, как постановления о закрытии от правительства и местных муниципалитетов будут отменены». Ранее японцы планировали возобновить работу в середине мая, но из-за продления чрезвычайного положения это стало невозможным.

Пандемия сильно ударила по доходам Disney: согласно финансовому отчету компании, ее операционная прибыль уменьшилась до $2,4 млрд (на 37%), а бюджет потерял примерно $1,4 млрд. По данным The Wall Street Journal, в ближайшее время влияние коронавируса на Disney возрастет, потому что последний отчет был опубликован только в начале карантинных мер.