«Разорвал в клочья»: Брайан Мэй повредил ягодицы

Гитарист группы Queen Брайан Мэй на днях был госпитализирован с разрывом большой ягодичной мышцы. Об этом британский музыкант сообщил в Instagram, сопроводив текст своим портретом в медицинской маске. Мэй сразу заверил поклонников, что коронавирус пока его не заполучил, и выразил надежду, что все они также в порядке и безопасности. По его словам, причиной травмы стала слишком активная работа в саду.

«На днях меня угораздило разорвать в клочья мой Gluteus Maximus (большая ягодичная мышца) в момент чрезмерного увлечения садоводством.

В итоге я отправился в больницу на сканирование, чтобы выяснить, насколько сильно повреждение, — написал он. — Теперь понятно, что я не смогу ходить некоторое время без помощи или даже спать, потому что боль неумолима».

Обращение к поклонникам музыкант закончил просьбой не отправлять ему слов сочувствия, поскольку он нуждается в «целительном молчании».

«Мне нужно уйти в тень, чтобы немного отдохнуть дома. Я вернусь, но мне нужен полный перерыв. Спасибо. Берегите себя», — заключил Мэй.

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Однако уже на следующий день рокер прервал молчание и опубликовал несколько роликов, где он играет на гитаре и говорит об ответной реакции Великобритании на кризис COVID-19.

«Я не очень последовательный, я устал и испытываю боль, но сейчас я пытаюсь сказать, пока не слишком поздно: «Проснись, Британия, и покажи себя с лучшей стороны, Борис [Джонсон]». Мир, который у нас был до этого коронавируса, был недостаточно хорош. Нам нужно радикально все переосмыслить. Если вы согласны, сделайте что-нибудь с этим. Пусть ваш голос услышат! Время переосмыслить Британию», — написал он.

Подписчики гитариста выразили солидарность с Мэем и оставили огромное количество слов поддержки в комментариях к записи.

«Мудрые слова очень мудрого человека, желаю вам всего самого доброго. И я тоже надеюсь, что мы выйдем из этой пандемии в лучший мир. Можно только надеяться и делать от себя все возможное» ; «Лучше не скажешь. Если нам удастся вернуться к нормальному состоянию — это не будет лучше. Нам нужен новый образ мышления. Германия медленно выходит из карантина. Кто-то считает, что это преждевременно. Я тоже дома уже месяц и не уверен, что через две недели мы сможем вернуться на работу. Я думаю, что будет новая волна, если все магазины и школы откроются слишком рано»; «Ты невероятный, Бри! Надеюсь, у тебя все хорошо в эти странные времена. Твои микроконцерты творят чудеса для нас в изоляции», — написали поклонники артиста.

Мэя поддержали не только соотечественники, но и жители других стран. Так, один из подписчиков из США раскритиковал действия президента Дональда Трампа.

«Огромное спасибо за эти слова Брайан! Я согласен с вами и надеюсь, что здесь, в США, мы делаем то же самое. Но, к сожалению, жадность вредит нам так же, как и всегда. Во время этой пандемии Трамп делает подлые вещи. <...> Да, нам нужно пересмотреть мир вокруг нас и наши действия. Это печальное положение дел», — написал разгневанный фанат Брайана Мэя.