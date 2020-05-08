Съемки «Аватара» возобновят: Новая Зеландия ослабила карантин

Власти Новой Зеландии ослабили карантин и объявили о возобновлении кинопроизводства. Согласно источникам Deadline, в стране уже началась работа над некоторыми фильмами и телепередачами. Это значит, что скоро к съемкам в Океании смогут вернуться команды фильма «Аватар 2» и сериала «Властелин колец», приостановившие производство в марте.

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До активного распространения коронавируса режиссер Джеймс Кэмерон снимал кадры природы для второй части блокбастера «Аватар». С развитием пандемии режиссер занимался визуальными эффектами сиквела совместно с Weta Digital, а совсем недавно вернулся к очной работе. На днях в Twitter-аккаунте фильма появились новые кадры со съемок в павильоне. Актеры на снимках погружены в бассейн, а режиссер руководит процессом с установленных над водой металлических конструкций.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

Бюджет всех частей продолжения «Аватара», производство которого началось в 2017 году, составляет более $1 млрд. Ранее были объявлены даты выпуска будущих фильмов франшизы: «Аватар 2» выйдет 17 декабря 2021 года, «Аватар 3» — в декабре 2023 года, а четвертая и пятая части увидят свет в конце 2025-го и 2027 годов.

В середине марта сотни актеров и съемочная группа высокобюджетного сериала Amazon «Властелин колец» покинули Окленд, справившись с большей частью первых двух серий. В связи с параллельной работой над вторым сезоном после съемки двух эпизодов режиссер Хуан Антонио Байона запланировал 4-5-месячный перерыв. Теперь он, конечно, не будет возвращать огромную команду для завершения двух серий в Новой Зеландии, а затем ставить производство на паузу. Вероятно, скоро съемочная группа «Властелина колец» вернется в Окленд для съемок следующих эпизодов.

Согласно утверждению Комиссии по кино Новой Зеландии, все производства в стране теперь должны проходить регистрацию на портале ScreenSafe. Это поможет Министерству здравоохранения отслеживать контакты сотрудников.

Стандарт и протоколы по работе во время эпидемии были официально одобрены Министерством по охране труда Новой Зеландии. Документы, размещенные на сайте ScreenSafe.co.nz, содержат рекомендации по безопасному производству. В ближайшее время будет разработан полный комплект средств для обеспечения безопасности и гигиены труда, содержащий более подробные правила поведения.

Генеральный директор Комиссии по кино Новой Зеландии Аннабель Шихан заявила, что ведомство уделяет внимание здоровью и безопасности всех, кто работает в новозеландской киноиндустрии.

«Мы воодушевлены и благодарны за усердную работу и партнерство гильдий, которые работали над тем, чтобы этот документ был завершен так быстро», — сказала она.

Во всем мире Новую Зеландию называют примером для подражания в форс-мажорных ситуациях. Благодаря мерам государства и сознательности граждан в стране было зарегистрировано всего 1139 случаев заражений COVID-19 и 21 смерть от этого заболевания.

Также на фоне ослабления пандемии коронавируса в Европе власти Чехии заявили о готовности возобновить кинопроизводство. К июню местные компании планируют начать сотрудничество с международными коллегами, чтобы приступить к съемкам в сентябре.

Источники Variety предупредили, что график возобновления производства пока не установлен. Ситуация с коронавирусом остается нестабильной, и никто не знает, начнется ли вторая волна заражений.

В марте этого года в Чехии были приостановлены съемки сериала «Сокол и зимний солдат» стримингового сервиса Disney, второго сезона «Карнивал Роу» Sony и Amazon Studios, шоу «Колесо Времени» Amazon, фильма «473 Transatlantic» Netflix и других проектов. В конце апреля Чехия стала первой страной в Европе, открывшей границы для своих граждан.