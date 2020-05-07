«Осторожный оптимизм»: Голливуд готовится к съемкам в Европе

Пандемия коронавируса в Европе идет на спад. О послаблении ограничений 4 мая объявили Италия, Испания и Бельгия. В Чехии, одной из самых удобных для кинопроизводства стран, снимать меры начали еще раньше, когда 24 апреля был отменен запрет на выезд за границу. Все это не может не радовать голливудские киностудии, несущие огромные убытки из-за приостановки съемок. Снимать кино планируют уже этой осенью.

Венгерская компания Mid Atlantic Films и чешская Stillking Films, клиентами которых являются Warner Bros., 20th Century Fox и Sony, рассчитывают возобновить сотрудничество с международными коллегами ближе к июню 2020 года, чтобы приступить к съемкам в сентябре.

«Все шоу, отложенные из-за карантина, уже составляют календари на основе своих ожиданий, — приводит слова Адама Гудмана из Mid Atlantic Variety. — Мы надеемся, что мировое производство скоро вернется в регион, так как ограничения на въезд сняты и экономическая активность постепенно набирает обороты».

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В свою очередь, Дэвид Минковски из Stillking, курирующий кинопроизводство в Чехии, подчеркнул, что на фоне послабления ограничительных мир его коллеги испытывают «осторожный оптимизм».

«Правительство мудро справилось с кризисом, граждане в целом действовали ответственно. Это привело к тому, что уровень заражения остался относительно низким, что позволило стране возобновить коммерческое производство, а промышленности — быстро встать на ноги», — отметил Минковски.

Однако, как предупредили источники издания, имеющие отношение к кинопроизводству в США, график возобновления съемок пока не установлен, поскольку ситуация остается нестабильной. Так, частичное послабление карантина могут отменить, если число случаев заражения COVID-19 снова начнет расти.

В Венгрии и Чехии кинопроизводство было приостановлено в марте этого года. В частности, стриминговый сервис Disney поставил на паузу съемки в Праге предстоящего сериала «Сокол и зимний солдат» для стримингового сервиса. Таким же образом поступили Sony и Amazon Studios со вторым сезоном «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях. В Будапеште «заморозили» производство фильма «Птицы рая» студии Amazon, а также исторической драмы «Соловей» с Дакотой и Эль Фаннинг в главных ролях (Sony TriStar Pictures)

В конце апреля Чехия стала первой страной Евросоюза, открывшей границы. Теперь жителям разрешено свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы. По возвращении из-за границы граждане должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюсти двухнедельный карантин. Границы Чехии были закрыты как на въезд, так и на выезд 16 марта в качестве одной из мер по борьбе с пандемией.

Ранее The Walt Disney отчиталась о финансовых потерях из-за пандемии коронавируса. По данным The Hollywood Reporter, за прошедший финансовый квартал компания потеряла около $1,4 млрд При этом большая часть суммы — около $1 млрд — пришлась на тематические парки, которые были закрыты в свете распространения вируса.