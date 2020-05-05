Мишель Обама и еноты-убийцы: трейлеры недели

«Становление» («Becoming»)

Документальный фильм о Мишель Обаме, бывшей первой леди США, выйдет на Netflix уже 6 мая. Лента расскажет о жизни жены 44-го президента Штатов Барака Обамы, а также туре в поддержку ее мемуаров. Режиссером проекта выступила Надя Халлгрен, тогда как спродюсировала его компания Higher Ground, основанная Бараком и Мишель.

«Замок в песке» («Castle in the Ground»)

Инди-драма Джои Клейна («Вторая половинка»), впервые увидевшая свет на кинофестивале в Торонто в прошлом году, обращается к истории подростка, после смерти близкого человека оказывающегося втянутым в мир наркотиков и насилия, постепенно захватывающий его город. В ролях здесь Имоджен Путс («Грязь»), Алекс Вулф («Джуманджи: Зов джунглей»), звезда «Крика» Нив Кэмпбелл, Кейр Гилкрист («Это очень забавная история», «Нетипичный»), а также Том Каллен, известный по заглавной роли в историческом сериале «Падение Ордена».

«Здесь ненадолго» («Here Awhile»)

По сюжету драмы Тима Тру (дебютирующего в качестве режиссера актера из «Большой маленькой лжи») неизлечимо больная женщина средних лет (Анна Кэмп из «Идеального голоса») спустя 15 лет возвращается в Портленд, чтобы воссоединиться с младшим братом в исполнении Стивена Стрейта («Сити-Айленд»), с которым давно не общалась. Делает это она не просто так: будучи не в силах противостоять тяжелой болезни, женщина собирается использовать действующий в Орегоне закон под названием «Смерть с достоинством», позволяющий неизлечимо больным взрослым добиваться эвтаназии (в России эта процедура запрещена статьей 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

«Сборщик душ» («The Soul Collector»)

Судя по трейлеру, южноафриканский хоррор Гарольда Хельшера — действительно пугающая вещь. Согласно задумке авторов, обанкротившийся мужчина переезжает вместе со своей семьей на старую ферму, которую он унаследовал от отца. Счастливой жизни у них там, впрочем, не будет — новоприбывшие вскоре повстречают некого Лазаря, хранящего в себе мрачную тайну.

«Охотник на лис» («The Fox Hunter»)

Комедию «Охотник на лис», в центре которой история богатой семьи, критики сравнивают с суперхитом прошлого года «Достать ножи» — только без тайны убийства, но с «более изворотливой сатирой». Главные роли в ленте, отчасти напоминающей работы Уэса Андерсона, исполнили Рис Томпсон («Апрельский апокалипсис»), Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»), а также Бет Бродерик, известная по сериалу «Сабрина — маленькая ведьма» (не путать с проектом Netflix).

«Еноты-убийцы 2: Темное рождество в темноте» («Killer Raccoons 2: Dark Christmas in the Dark»)

Треш-комедия, название которой говорит само за себя, — сиквел культовых в узких кругах «Енотов» Трэвиса Ирвина. Сюжет здесь описывать немного бессмысленно (тот момент, когда можно просто посмотреть трейлер и все понять), но все же: в сочельник бывший студент Кейси Смоллвуд выходит из тюрьмы, где он провел 10 лет, и садится на поезд, который впоследствии захватывает разъяренная банда высокоинтеллектуальных террористов-енотов. И Кейси, естественно, дает им бой.

«Дитя шторма» («The Story of Racheltjie De Beer»)

В центре сюжета драмы, основанной на одноименном бестселлере Бретта Майкла Иннеса, — история Рахель де Бир, девочки-подростка, ценой своей жизни спасшей младшего брата, с которым заблудилась холодной ночью. Данные события, якобы произошедшие в середине 19-го века, не подтверждены документально, однако являются важной частью культуры африканеров — южноафриканского народа, потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождений.