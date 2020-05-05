Закрепился в галактике: Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский кинематографист Тайка Вайтити выступит постановщиком нового фильма по вселенной «Звездных войн», передает Deadline. Данную информацию 4 мая подтвердили в Disney. Известно также, что Вайтити займется сценарием к ленте вместе с Кристи Уилсон-Кернс («1917» Сэма Мендеса). Другие подробности проекта (в том числе предположительная дата релиза) пока что не разглашаются.

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Вайтити уже успел дебютировать во вселенной Джорджа Лукаса, сняв финальный эпизод первого сезона «Мандалорца» и озвучив одного из героев проекта — дроида IG-11 (подробнее о шоу Disney+ читайте здесь). Кроме того, на его счету «Реальные упыри», «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо», принесший новозеландцу «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». В настоящее время кинематографист работает над продолжением «Тора», спортивной комедией «Следующий гол — победный» с Элизабет Мосс, Арми Хаммером и Майклом Фассбендером, а также анимацией «Флэш Гордон». Помимо этого, в минувшем марте появилась информация, что Тайка снимет два мультсериала для Netflix, в основу которых ляжет сказочная повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

На данный момент последним полнометражным фильмом по вселенной «Звездных войн» является «Скайуокер. Восход», вышедший на экраны в декабре прошлого года. При бюджете в $275 млн лента собрала в мировом прокате $1,074 млрд. Также она была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший саундтрек». Снял ее Джей Джей Абрамс.

Назначение Вайтити, к слову, оказалось не единственной новостью последних дней, касающейся знаменитой франшизы. Попутно стало известно, что студия разрабатывает еще один сериал по «Звездным войнам» для Disney+ — и его шоураннером станет Лесли Хэдланд, создательница «Жизней матрешки».

Куда интереснее, впрочем, другое официальное назначение — Роберта Родригеса во второй сезон «Мандалорца».

Данную информацию кинематографист, известный по «Городу грехов», «От заката до рассвета» и «Отчаянному», подтвердил в социальных сетях. Еще одним постановщиком продолжения популярного шоу стал Пейтон Рид, автор двух частей «Человека-муравья». В числе других режиссеров — Дэйв Филони, Рик Фамуйива и Карл Уэзерс.

Второй сезон «Мандалорца», что примечательно, уже отснят — съемки успели завершить до вспышки коронавируса, приостановившей на неопределенный срок почти все кинопроизводство. Его премьера должна состоятся грядущей осенью. Известно, что в актерский состав вернется Педро Паскаль и присоединится Розарио Доусон, которая исполнит роль Асоки Тано. Недавно шоу продлили и на третий сезон — проект сейчас находится на стадии предпроизводства.

«Мы только приступили к подготовке производства и надеемся на дальнейшие приключения для Мандалорца в третьем сезоне», — отметили инсайдеры.

Добавим, что в начале этого года в сети появился тестовый эпизод сериала по «Звездным войнам» от самого Лукаса. Проект был закрыт много лет назад из-за слишком высоких бюджетных запросов режиссера.