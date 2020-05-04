«Постоянно страдал»: умер автор хитов «Ласкового мая»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram сообщил о смерти композитора Владимира Бойко, который в сотрудничестве с коллективом написал около 25 песен.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко», — написал Разин.

Смерть композитора подтвердила также бывшая солистка группы Наталья Грозовская.

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«Он долгое время нехорошо себя чувствовал. [Он умер] в Воронеже, где в последнее время жил», — сказала она ТАСС.

Разин назвал смерть Бойко большой утратой для группы и выразил свои соболезнования его родным и близким.

«Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами», — отметил он.

В комментарии для «Пятого канала» Разин раскрыл подробности смерти Бойко, своевременной госпитализации которого помешала загруженность больниц в связи с эпидемией коронавируса.

«Ему было 60 лет. Накануне он мне звонил, сказал, что у него болит рука, опухоль. Из-за коронавируса он не мог долго попасть в больницу, потом попал, у него была жидкость. Давление у него было под 200, он постоянно страдал от этого, и видно, все эти болячки дали то, что произошел инсульт, кровоизлияние в мозг, и он скончался», — рассказал продюсер.

Он также признался, что обратился к семье Бойко с предложением организовать его похороны на Троекуровском кладбище в Москве, однако они решили проводить его в последний путь в Воронеже, где композитор проживал со своими тетями в последние годы жизни.

«Его тети, сестры его покойной мамы, настояли на том, чтобы Володю все-таки похоронили в Воронеже. Поэтому похороны, по всей видимости, пройдут там послезавтра», — пояснил Разин.

Он также сказал, что поддерживал хорошие отношения с Бойко и планировал еще поработать вместе.

«С Володей у нас всегда были хорошие отношения, творческие. Я хотел его пригласить на второй фильм группы «Ласковый май», он должен был написать музыку к нему, но, к сожалению, не успел», — заявил продюсер.

В интервью телеканалу «Звезда» Разин поделился подробностями их знакомства с Бойко, сыгравшим большую роль в жизни «Ласкового мая».

«В 1989 году ко мне в студию Record, где я являлся художественным руководителем студии популярной музыки, приехал молодой парень, который устроился к нам работать звукорежиссером. Поработав с ним, я понял, что он очень талантливый», — рассказал он.

Композицией, с которой началось сотрудничество группы с Бойко стала песня «Гадкий утенок», за которой последовал полноценный цикл.

«Эти песни пели солисты группы «Ласковый май». Потом до 1993 года он был музыкальным руководителем группы», — добавил Разин.

Бойко проработал с «Ласковым маем» с 1989 по 1993 год, его песня «Зимний вечер» принесла победу Грозовской на «Песне года» 1991 года, где стал лауреатом и сам композитор. Из участников студии для одаренных подростков Андрея Разина он отобрал участников в свой проект «Белые розы». В число песен, которые он написал для проекта Разина входили такие композиции, как «Зимний вечер», «Ласковый май», «Круиз» и многие другие.