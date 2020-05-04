Апокалипсис завтра: как «Мир Дикого Запада» подарил надежду

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Иллюзия свободы выбора

«Мир Дикого Запада» еще в предыдущем сезоне задавался вопросом о свободе выбора. Есть ли она на самом деле? Все поступки и решения человека укладываются в определенный алгоритм, основанный на его характеристиках. Просчитать те или иные реакции можно. Именно с таким тезисом завершился второй сезон. В третьем авторы одновременно его подтверждают и опровергают.

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Мир будущего базируется на принципе почти абсолютной меритократии. Есть некий супер-ИИ Ровоам, который по сути управляет человечеством. Он просчитывает всю жизнь любого индивидуума до самого конца, исходя из данных о нем, и дает рекомендации всем управляющим структурам. То есть жизнь человека полностью определена — род деятельности, предел карьерного роста, кредиты в банках, брак, количество детей. У каждого человека есть характеристики и точный прогноз даты и причины смерти.

close Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» HBO

Прямая аналогия с андроидами в парке развлечений считывается моментально. Это и было главной целью всего сезона. Если поначалу мы наблюдали за тем, как роботы постепенно приходили к обретению сознания и понятия выбора, то в третьем сезоне произошла смена ролей — теперь людям предстоит сделать то же самое. А это гораздо сложнее, поскольку для начала надо принять свою роботизированную натуру и признать ущербность. Получится ли? Пока ответа нет. Но есть надежда — людям открыли правду мироустройства и подарили выбор.

Новые люди делают новых людей

С переносом места действия из парка в развлечений в человеческий мир в сериале появилось сразу два важных персонажа. Это Калеб Николс (Аарон Пол) и Ангерран Серак (Венсан Кассель) — два человека, находящиеся на противоположных концах системы. Серак вместе со своим братом построил Ровоама. Пережив атомную бомбардировку родного Парижа, он убежден, что для выживания человечества необходим высший орган, контролирующий каждую особь. Да, он представлен антагонистом, но все его действия — следствие детской травмы. Когда Ровоам уничтожают, Серак предстает испуганным и слабым человеком — он не знает, что будет дальше, и его это повергает в ужас. Его можно понять — он не хочет повторения пережитого кошмара, он полностью разочаровался в людях и уверен, что, имея свободу выбора, человечество себя уничтожит. Именно поэтому, обнаруживая отклонения в лице непрогнозируемых личностей, Серак их изменяет не совсем гуманными методами. Попросту говоря — перепрограммирует.

Это и произошло с Калебом, которому внедрили новые воспоминания. Его встреча с Долорес оказывается судьбоносной. Она открывает Калебу правду, показывает неутешительный прогноз Ровоама и вербует к себе. Нетрудно догадаться, что он легко принял сторону Долорес. Финал предпоследней серии сезона и вовсе изобразил Калеба как некую Немезиду всего человечества.

close Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» HBO

«Мир Дикого Запада» вообще постоянно манипулирует зрителем на разных уровнях. Долгое время Долорес предстает в роли жесткого лидера революции, а ее истинной целью кажется полное разрушение цивилизации. Несмотря на «благую» цель (выживание андроидов), она готова уничтожить другой вид. Такая диспозиция продолжается почти весь сезон, пока в финале нам не раскрывают истинные намерения Долорес — уничтожение Ровоама и предоставление людям свободы выбора. Конечно, это стало так себе искуплением, потому что на ее руках сотни трупов. Однако другие мало чем от нее отличаются. Пожалуй, только Бернард осознанно никому не причинил большого вреда.

Бернард — это отдельная история. Если первые два сезона он был центральным персонажем, то в третьем отошел на второй план. Он перестал влиять на события, а лишь на них реагирует и часто опаздывает. Он хочет остановить Долорес, чтобы избежать кровопролития, но не справляется. В каком-то смысле они на одной стороне, но расходятся в методах. В определенный момент от Бернарда и вовсе перестаешь ждать грандиозных свершений. Но, как выяснилось в финале, он вновь станет важной фигурой в четвертом сезоне.

Размножение личности

«Мир Дикого Запада» поднимает еще одну важную тему. В конце прошлого сезона Долорес забирает с собой пять ядер. После она помещает их в искусственные тела, а потом выясняется, что эти ядра представляют собой ее клонов. Поместив одного из них в тело Шарлотты Хейл, она внедряется в корпорацию «Делос». Линия Шарлотты оказывается едва ли не ключевой. На протяжении всех серий клон Долорес постепенно обретает самостоятельность мышления, и в конце Хейл предстает уже совершенно самостоятельной личностью со своими целями и мотивацией. Запрограммированность сознания дает окончательный сбой в результате трагического инцидента, и Шарлотта полностью пересматривает свою идентичность.

Также терпит сбой и программа Серака, когда Долорес взламывает сервера и раскрывает людям правду о Ровоаме и предопределенности их жизней. Здесь возникает очень любопытная дилемма, которой касался второй сезон. Ровоам знает будущее всех людей, предсказывая его через свои алгоритмы. Долорес делится данными со всеми, что приводит к массовым беспорядкам и тысячам смертей. Кто захочет знать свое будущее? Как он умрет и когда? Что произойдет в жизни? Ответ понятен — никто. С другой стороны, сами люди не осознавали природу устройства мира, и вне всяких сомнений кто-то захочет продолжать жить тихой спокойной жизнью, позволяя другим принимать решения. В конце концов, большая часть андроидов в финале второго сезона осознанно предпочли виртуальный рай угрюмой действительности. Но такого выбора у людей не будет — система остановлена, и впереди неизвестность.

Что будет дальше

По своему обыкновению «Мир Дикого Запада» в финале дал несколько ответов, но одновременно поставил новые. Мы знаем, что Долорес добилась своих целей и Ровоам был уничтожен силами Мейв и Калеба. Впереди людей ждет полная неизвестность, мир изменится навсегда, и сложно даже представить, сколько трагедий ждет человечество впереди. Поверить в то, что люди, получив свободу выбора, внезапно построят некое счастливое будущее, просто невозможно. Сериал уже целых три сезона убеждает зрителя, что человечество склонно к саморазрушению и этого изменить нельзя. Выживут немногие — это очевидно.

close Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» HBO

Но самое важное произошло в двух сценах после титров. Сначала нам показали, как Уильям, до этого прошедший курс психотерапии и вбивший себе в голову идею спасения человечества от андроидов-захватчиков, сталкивается с Шарлоттой. Она, как выясняется, готовит целую армию андроидов. Один из них предстает в облике Человека в черном (отсылка к сцене после финальных титров второго сезона?) и убивает Уильяма. Сыгравший его Эд Харрис никуда не денется, так как теперь он будет в образе Человека в черном. Однако цели Шарлотты не совсем ясны. Сериал уже нас приучил к тому, что не надо делать скоропалительных выводов. И если на первый взгляд кажется, что Шарлотта построит личную армию и пойдет крошить людей, то лучше на это не рассчитывать.

Также нет определенности относительно Долорес. Ее убивают в финале сезона, стерев всю память из ядра. Но в «Мире Дикого Запада» мало кто умирает с первой попытки, и не исключено, что ее вернут в четвертый сезон. С другой стороны, логика подсказывает, что этого не должно произойти. Долорес натворила много бед ради высшей цели. Она ее добилась и в финале пришла к искуплению. Как ее дальше развивать, совершенно непонятно.

Бернард снова станет главным персонажем, так как именно ему Долорес доверила доступ к виртуальному миру, куда переселились многие андроиды. И он там что-то увидел. Предполагается некий путь к светлому будущему, но это не точно. Мало того, подсоединившись к соответствующему устройству, Бернард отключился на долгое время. Активировался он много позже — уже в новом мире. Каким он будет, пока неизвестно.

Апокалипсис случился, но что будет после него? Последняя сцена перед титрами напрямую рифмуется с финалом «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера. На мосту стоят Калеб и Мейв, а на их фоне горят и взрываются небоскребы под грандиозный финал пинкфлойдовского «The Dark Side of the Moon». У Финчера Джек убил Тайлера Дердена, уничтожил общество потребления, которое было кабалой для людей, и взирал вместе с Марлой на плоды своей деятельности под Pixies. Но важно, что он сам переродился — так же, как и Калеб. А Долорес — это Тайлер, только не вымышленный. Это темная сторона, которая не боится жестоких мер для достижения цели. Она исполнила свое предназначение, освободив людей, и погибла.

Впереди гораздо более простой мир — с понятными потребностями, не осложненный запутанными финансовыми системами, схемами управления государствами, корпоративными войнами и многим другим в том же духе. Не зря же люди построили парк развлечений и поместили его в прошлое без технологий. Туда, где все было проще, а выживание было главной целью жизни.