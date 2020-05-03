«Скорую» ждала 8 часов»: Васильева о заражении COVID-19

Народная артистка России Татьяна Васильева подтвердила в комментарии РИА «Новости», что в ходе медицинского обследования у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

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«У меня двусторонняя пневмония... Ну вот, этот вирус... Лечусь», — сказала она.

При этом в своем Instagram звезда подробнее рассказала о своей госпитализации и общении с врачами, которые изначально не выявили у актрисы никаких осложнений.

«Уже ночью один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой. А сегодня утром мне позвонила врач, и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких несильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот», — написала она.

Васильева отметила, что официальные результаты теста на коронавирус придут 4 мая, однако подчеркнула, что «клиническая картина говорит именно об этом вирусе».

«Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки», — призналась она.

По ее словам, на протяжении нескольких дней перед госпитализацией ее температура поднималась до отметок 37.5 – 37.8°C, но сама она не считала эти симптомы чем-то серьезным, пока не появился кашель и «странное жжение в глазах», после чего ее дети уговорили Васильеву сделать КТ.

«Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом еще 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — поделилась она своими впечатлениями.

Актриса также обратилась к своим подписчикам с просьбой бережно относиться к своему здоровью и оставаться дома.

О госпитализации Васильевой стало известно в начале мая. Этой новости уделила особое внимание в своих соцсетях телеведущая Дана Борисова, которая в серии «сторис» рассказала о связывающей их дружбе, а также раскрыла подробности госпитализации актрисы.

«Вчера целый день столько происходило, и она брала трубку только от двух человек — меня и моего сына. Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке: она плакала. У нее было единственный вопрос: Дана, помоги устроить в больницу, я заражена COVID», — поделилась Борисова.

Борисова также сообщила, что пыталась обратиться за помощью к своему коллеге Андрею Малахову и редактору шоу «Прямой эфир», которые вопреки ее ожиданиям «скинули трубку».

«Передача «Прямой эфир» слилась. Женщина звонила, плакала, народная артистка: «Помоги, Дана, помоги, в какую больницу?». После этого Татьяна звонила мне каждые три минуты: ей было страшно, она была в панике», — поделилась Борисова.

Только когда Борисова вышла на связь с представителями Первого канала, те «на самом высоком уровне» приняли участие в госпитализации Васильевой, подключив к этому Министерство здравоохранения.

Борисова также предупредила своих подписчиков, что в настоящий момент в больницах нет мест, а медучреждения, где уже лежат больные коронавирусом, она назвала «источником заразы».