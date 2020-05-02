«Это временно»: на Бари Алибасова пожаловались в СК

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash. Утверждается, что адвокат дочери актрисы, Марии Шукшиной, Юлиан Соболев просит заключить Алибасова под стражу.

Речь идет о квартире в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова, а тот — на своего помощника Сергея Моцаря. По словам народной артистки России, муж привез ее к адвокату якобы под предлогом консультации, а затем дал документ, под которым она подписалась.

«Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека», — приводит ее слова издание.

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Как объяснил сам Алибасов в программе «Секрет на миллион», он временно передал квартиру помощнику из-за проблем с налогами.

«Это временно, мне прислали налоги 9 млн рублей, и я попросил Сергея, еще кое-как уговорил его, давай на тебя запишем. Ужас, 9 миллионов за квартиру! — объяснял музыкант. — Но все сейчас вернется».

Сама Федосеева-Шукшина, комментируя сделку, сказала в ток-шоу, что считает себя «бомжем». Она также обратилась за помощью к адвокату Юлии Вербицкой.

«Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии. Она очень расстроилась, когда ей стало известно, что Бари Каримович отдал квартиру помощнику Сергею. Мы написали Бари Алибасову письмо по этому поводу, но ответа от него пока не получили», — приводит слова Вербицкой Starhit.

О заявлении в СК сам Алибасов ничего не слышал, передает Telegram-канал «Подъем». Он пообещал, что его помощник вернет жилье, но не уточнил, когда. При этом композитор подчеркнул, что ситуация с продажей квартиры никак не отразилась на их отношениях с Федосеевой-Шукшиной.

«Отошла, да. Как отошла, так и вернется. И потом это квартира Лидии Шукшиной, моей жены. Мы только что говорили полтора часа о любви. Мы сами разберемся, — прокомментировал продюсер. — Это какая-то чушь собачья. Сейчас делать нечего, люди пишут все, что угодно. Я только что разговаривал со своей супругой Лидией Шукшиной. Мы, к сожалению сейчас не можем валяться рядом, потому что этот коронавирус. Не надо это все слушать».

Кроме того, в разговоре с Mash Алибасов заверил, что все сделано в соответствии с законом, и в квартире будет жить только его жена.

«Все, что происходит сейчас с моей стороны и со стороны Лиды, сделано по закону, в присутствии адвоката, специалистов и т.д. Везде стоят печати», — заключил он.

По данным СМИ, во владении Федосеевой-Шукшиной когда-то находились шесть квартир и два дачных участка. Часть из них актриса переписала на родственников, о чем, как призналась в программе «Секрет на миллион», пожалела. В частности, известно, что ее внучка Анна продала апартаменты в Санкт-Петербурге, которые по документам принадлежали ей, но по факту были куплены Федосеевой-Шукшиной. С внучкой актриса сейчас не общается, как и с двумя дочерьми. Единственная наследница, с которой она поддерживает отношения, это Мария Шукшина.