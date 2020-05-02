«Это сложно»: актеры озвучивают «Мир Дикого Запада» через смартфоны

В условиях пандемии коронавируса некоторые из самых крупных и высокобюджетных сериалов проходят стадию постпродакшена удаленно. Создателям «Мира Дикого Запада» посчастливилось завершить съемки до того, как распространение COVID-19 привело к остановке производства. Однако флагман HBO в значительной степени полагается на детализированные визуальные эффекты, поэтому постпроизводство в удаленном формате протекает сложнее, чем обычно.

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Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой заявили Variety, что гордятся футуристическими спецэффектами шоу, уровень которых необходимо поддерживать, несмотря на неожиданные трудности.

«Это было чрезвычайно сложно, — начал Нолан. — Мы закончили со съемками, в чем нам очень повезло, но постпродакшен на этом шоу очень сложный, над ним работает много людей. В конце февраля мы начали понимать, что это может быть реальной проблемой, поэтому мы попытались работать быстрее».

Никто не мог предвидеть масштабы проблемы и подготовиться к остановке производства, поэтому кинематографистам пришлось прибегнуть к ряду импровизаций и компромиссов.

Почти всем основным актерам «Мира дикого запада» было предложено завершить озвучивание на своих смартфонах. По словам Нолана, Тэнди Ньютон даже записывала аудио в своей машине.

«Оказывается, что машина может быть довольно хорошей звуковой кабиной в крайнем случае», — заметил Нолан.

Режиссер отметил, что работа над цветокоррекцией — самая трудная часть постпроизводства даже в обычных условиях, потому что он частично является дальтоником. Завершение процесса «через немного некачественное интернет-соединение» еще более усложнило ситуацию. Постановщик признал, что команде пришлось пойти на небольшие жертвы, чтобы «выполнить постпродакшен».

В то время как у «Мира Дикого Запада» есть сильная аудитория поклонников, которые будут смотреть шоу независимо от того, насколько сыро оно будет выглядеть, предстоящему сериалу «Птичка господа милосердного» с Итаном Хоуком приходится формировать свой визуальный стиль с нуля.

«Телеканал Showtime был очень обеспокоен возможностью поддерживать качество для премиальных сериалов в сложившейся ситуации, — сказала сопредседатель Blumhouse Television Марси Уайзман. — Но мы смогли построить график доставки материалов для работы над сериалом. Это потребовало большой изобретательности, особенно в области звука. Многое можно сделать удаленно, но звук особенно сложен, и мы смогли решить эту проблему».

По словам сопредседателя Wiseman Джереми Голда, сведение звука оказалось самым большим препятствием, поскольку для этого требуется воссоздание сложных аудиоформатов.

«Мы смогли построить звукоизолированную, откалиброванную комнату для Пэта (продюсера Падрейка МакКинли), позволяющую ему контролировать процесс и продолжать работать в тесном контакте со звуком», — сказал Голд.

Шоураннеры сериала «Черный понедельник» Дэвид Каспе и Джордан Кэхэн также столкнулись со сложностями редактирования шоу в самоизоляции. Сериалу удалось завершить производство второго сезона перед карантином, но затем последовали проблемы с постпродакшном.

В результате Showtime был вынужден разделить сезон «Черного понедельника» на две части и сначала выпустить первые шесть эпизодов, а с 28 июня показать оставшиеся четыре.

«Мы закончили редактировать все, кроме финала. Мы были так близки, но мы не смогли полностью обработать последние четыре, — объяснил Каспе. — Мы также не смогли записать звук, потому что актеры должны идти в студию. Я знаю, что люди придумывают способы сделать это дома, но это не то же самое, что иметь полноценную звукозаписывающую студию».

Постановщики работают над редактированием сезона с помощью Zoom, опыт работы с которым «открыл глаза» Каспе.

«Сначала немного запаздывает, так что дела идут немного дольше, но я был действительно впечатлен», — поделился Каспе.

По словам Кэхэна, работа во время самоизоляции была «удивительным развлечением». Об этом также заявил один из режиссеров второго сезона «Мандалорца» Рик Фамуйива.

«Мы сидели дома во время постпродакшена, это был сложный и важный опыт. Но это помогло нам отвлечься от ежедневного безумия, с которым мы живем в данный момент», — сказал Фамуйива.

Руководитель направления анимации Хэл Хикел подчеркнул, что гора работы, которую он и его команда должны выполнить, в сложившихся обстоятельствах только увеличилась. Он рассказал, что в фильме, подобном «Мстителям», может быть около 2 тыс. кадров с визуальными эффектами, а в первом сезоне «Мандалорца» таких кадров было около 4 тыс. По словам аниматора, в этом плане второй сезон ничем не отличается от первого.