Тревожные симптомы: у Татьяны Васильевой подозревают коронавирус

Советская и российская актриса Татьяна Васильева прокомментировала сообщения о ее госпитализации с коронавирусной инфекцией. Она рассказала, что вызвала врачей из-за кашля и повышенной температуры тела, но окончательный диагноз будет известен позднее, передает «Интерфакс».

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«Я пока не могу точно сказать (какой у меня диагноз). Я еду в больницу», — сообщила Васильева.

Информация о госпитализации актрисы с коронавирусом появилась в сети 1 мая. Вечером Васильева призналась «Пятому каналу», что испытывает симптомы коронавируса.

«Температура, кашель, все, что полагается», — рассказала знаменитость.

Актриса подчеркнула, что пока не может утверждать наличие у нее коронавируса, но переживает из-за сопутствующих ему признаков. Она добавила, что весь апрель находилась в самоизоляции, поэтому предпосылок для заражения не было.

В день госпитализации знаменитости телеведущая Дана Борисова посвятила этой новости большой пост в Instagram, но вскоре решила его удалить. Позднее она записала несколько сторис, в которых рассказала о тесной дружбе и доверии со стороны Васильевой, которая обратилась к ней за помощью.

«Вчера целый день столько происходило, и она брала трубку только от двух человек — меня и моего сына.

Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке: она плакала. У нее было единственный вопрос: Дана, помоги устроить в больницу, я заражена COVID», — поделилась Борисова.

Далее, по словам телеведущей, она попыталась позвонить Андрею Малахову и редактору шоу «Прямой эфир», но они «скинули трубку».

«Передача «Прямой эфир» слилась. Женщина звонила, плакала, народная артистка: «Помоги, Дана, помоги, в какую больницу?» — сказала Борисова. — После этого Татьяна звонила мне каждые три минуты: ей было страшно, она была в панике».

После этого ведущая связалась с представителями Первого канала, которые «на самом высоком уровне» помогли организовать переезд Васильевой в больницу.

«И теперь, чтобы вы понимали, какая ситуация творится в стране: больницы заполнены, мест нет. Те больницы, в которых лежат больные коронавирусом, — это источник заразы. Попасть в нормальную, обычную больницу, чтобы тебя положили в отдельную палату и чтобы рядом не было зараженных, — вопрос вчера решался на уровне Министерства здравоохранения», — заявила ведущая.

Недавно Борисова жаловалась на сильный кашель и подозревала, что она больна коронавирусом. Ведущая заявляла, что из-за кашля соседи обходили ее стороной во время прогулок с собакой. Переживая за свое здоровье, она сдала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

«Я так волновалась эти дни, даже не передать словами. Слава богу, тест отрицательный», — поделилась ведущая.

Также Борисова сообщила, что кашель был и у ее немецкого шпица Мишеля. Поэтому ведущая предположила, что питомец тоже подцепил инфекцию.

«Мишу я возила три дня подряд в клинику на капельницы. Моей собаке шесть часов капали препараты, у нее стоял катетер. Три вида антибиотиков заменили. Я сама научилась разбавлять лекарства, колоть катетер дома, занималась ею с утра до ночи. В общем, я шесть дней ее просто вытаскивала с того света. Настолько тяжело переболела — мне страшно об этом вспоминать», — рассказывала Борисова.