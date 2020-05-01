Плейлист: Noize MC, Том Йорк и Drake

Noize MC — «26.04»

Новая душераздирающая работа Noize MC обращается к чернобыльской трагедии — клип «26.04» вышел как раз в годовщину аварии на ЧАЭС. В треке музыкант, казалось бы, вспоминает о делах сравнительно давно минувших дней, однако как минимум второй куплет звучит максимально актуально в реалиях этой весны. Не скрывает этого и сам артист: «Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на «паникеров», как упорно толпами ломились на шашлыки, как игнорировали итальянскую статистику, как все менее уверенно повторяли мантру «да от обычного гриппа каждый год умирает больше»? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад».

Juice WRLD — «Righteous»

Первый посмертный сольный сингл рэпера Juice WRLD, умершего в декабре прошлого года на 22-м году жизни в результате передозировки наркотиков. Песня, кажется, вобрала в себя все то, благодаря чему музыканту удалось наработать внушительную фан-базу в ограниченные сроки: лиричность, фаталистично-пессимистичное настроение и трендовое звучание. Бонусом — приятный глазу клип, где архивные видео с артистом идут вперемешку с классной анимацией.

Премьера новой песни лидера Radiohead Тома Йорка состоялась на днях в рамках шоу Джимми Фэллона — музыкант исполнил ее в максимально камерной обстановке прямо у себя дома. Вопросов ни к «Plasticine Figures», ни к самому Йорку тут быть не может (сингл — абсолютно великолепен), однако, глядя на лицо исполнителя, так и хочется посетовать — почему же время летит так быстро и не щадит никого?

«Мальбэк» и Сюзанна — «Песок»

Свежий альбом группы Мальбэк и певицы Сюзанны называется «Думаешь, это конец?». И, возможно, это действительно последний совместный релиз музыкантов, уже достаточно давно активно работающих вместе и временами устраивающих настоящие драмы прямо на сцене, — как, например, осенью 2018-го, когда Сюзанна объявила о разводе с Романом Варниным, представителем дуэта «Мальбэк», во время концерта, объяснив это тем, что муж ее бьет. А недавно у пары родилась дочь.

Андрей Ли — «Обитатели комнаты, наполненной мазутом»

Электронщик Андрей Ли (он же Obgon и «Директор Всего») выпустил минималистичный альбом «Объект и среда». Чтобы слушать музыку было в разы интереснее, дизайнеры Readymag придумали сайт с интерактивной графикой к каждому треку.

Moby и Apollo Jane — «Too Much Change»

Космическая новинка от Moby (во всех смыслах, если учесть видеоряд) — сингл с его предстоящего альбома «All Visible Objects», релиз которого должен состоятся 15 мая. В клипе, к слову, представлены выдержки из графической книги американского художника Линда Уорда «Gods' Man» («Божий человек»), которая вышла в одну неделю со стартом кризиса в 1929 году.

Drake — «Deep Pockets»

Канадец Drake порадовал поклонников сборником «Dark Lane Demo Tapes», выход которого стал для всех большим сюрпризом. В релиз, в частности, вошли песни, ранее утекшие в сеть. При этом уже грядущим летом музыкант обещает представить полноценный альбом.

Miyagi и Andy Panda и TumaniYO — «Brooklyn»

Рэперы Miyagi и Andy Panda выпустили новый трек «Brooklyn» при участии TumaniYO. Вместе с синглом вышел и атмосферный клип, снятый режиссером Игорем Клепневым (Хаски, «Масло черного тмина», Shortparis) на 16 миллиметровую пленку.