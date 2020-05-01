«Устал от ненависти»: Топалов просит забыть о скандале с Тодоренко

Поп-исполнитель Влад Топалов обратился к своим подписчикам в Instagram с предложением забыть о скандале с Региной Тодоренко и «двигаться дальше».

«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — сообщил артист.

Это заявление возмутило подписчиков Топалова, оскорбленных его нецензурными ответами на комментарии и ругательствами в прямом эфире.

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«Сначала сказать, что женщины сами виноваты, что их бьют, что им надо помалкивать и не говорить о насилии в семье, послать всех, кто сказал, что так нельзя, что это неправильно, назвать всех возмущенных недоженщинами и недомужчинами. Как итог — «Я вас всех прощаю». Странные вы», «Зла не держу? Серьезно? Перед своими подписчиками стоит извиниться, Влад. Кто вы без них? Хотя бы за мат», — написали пользователи в комментариях.

Также они обвинили пару в лицемерии и нелепых оправданиях перед аудиторией, которая резко отреагировала на высказывания Тодоренко.

«Это ж надо так знатно было опозориться! А как общественность носом ткнула, так сразу переобулся! Истинное лицо твое мы увидели», «Как быстро переобулись, смешно смотреть», «Ну как же двулично это все: сначала публично выступают за домашнее насилие, потом выкладывают видео, что, «ой я против домашнего насилия, просто перепутала».

Также вы оскорбляете нецензурной бранью ваших же подписчиков, кто посмел высказаться, а после пишете «ой, давайте дружить». Как то смешно выходит, меньше грязи в вашу сторону было бы, если бы вы меньше переобувались», — считают пользователи.

Ранее Топалов в прямом эфире Instagram пожаловался на проклятия в адрес его семьи. По словам исполнителя, высказывания Тодоренко спровоцировали потоки злости в том числе по отношению к их маленькому сыну.

«Вы готовы убить меня, я готов убить вас, ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такую ненависть?» — спросил Топалов и добавил, что людям нужно быть добрее.

В одном из недавних интервью Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Обсуждая конфликт в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, ведущая «Орла и Решки» пришла к выводу, что подвергшиеся насилию жены не могут рассказывать об этом на камеру.

«Берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Что с мозгами в данный момент? Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — написала она.

После одиозного интервью Тодоренко подверглась травле в сети, потеряла несколько крупных рекламных контрактов, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Поняв масштаб проблемы, телеведущая опубликовала в Instagram два больших поста с извинениями.

«Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности», — написала Тодоренко.

Знаменитость призналась, что истории реальных женщин открыли ей глаза на проблему домашнего насилия.

«Я связалась с представителями фондов, поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по ее искоренению. Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки», — заявила она.

Позднее популярная блогерша Саша Митрошина сообщила, что Тодоренко планирует снять фильм о жертвах домашнего насилия с привлечением популярных фем-активисток.