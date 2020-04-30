Следствие разберется: Харрисон Форд едва не устроил авиакатастрофу

Американский актер Харрисон Форд стал виновником опасного происшествия в аэропорту Лос-Анджелеса. По информации USAToday, 77-летний Форд был за штурвалом двухместного легкого самолета Aviat Husky, когда тот по ошибке пересек взлетно-посадочную полосу, где параллельно совершало посадку другое воздушно-транспортное средство. В настоящее время инцидент расследуют федеральные власти.

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Согласно официальному представителю Форда, актер оказался на взлетно-посадочной полосе в неподходящий момент, так как не расслышал указания диспетчерской службы. «Он немедленно признал свою ошибку, извинившись перед диспетчерами, — добавили в окружении артиста. — В этой ситуации никто не пострадал, да и самой опасности столкновения не было».

Как отметили в Федеральном авиационном управлении, Aviat Husky оказался на ВПП, когда другой самолет совершал так называемую «посадку конвейером» (посадка с последующим взлетом). О том, сколько человек находились на его борту, не сообщается. При этом расстояние между самолетами в момент инцидента составляло всего около километра.%

Сам Форд позднее пояснил, что целью полета было поддержание его умения пилотировать.

Звезда «Индианы Джонса» уже давно самостоятельно летает на самолетах и вертолетах, имея в целом хороший послужной список в качестве авиатора. Однако за последние несколько лет он как минимум трижды был в центре инцидентов, связанных с его страстью к пилотированию. Так, в 2015 году актер разбился на легкомоторном самолете времен Второй мировой войны, упав на поле для игры в гольф в Лос-Анджелесе после отказа двигателя. По итогам происшествия его доставили в больницу со множественными серьезными ранами на голове и переломами. Позднее следствие установило, что Форд не был виноват в произошедшем. Кроме того, очевидцы инцидента отмечали, что пилот намеренно уводил самолет от домов в попытке избежать жертв (что у него и получилось). В больнице тогда он пробыл более 20 дней, после чего — всего спустя два месяца — уже вновь самостоятельно поднялся в небо.

Второй инцидент с участием Форда случился в 2017-м — американец во время пилотирования частного самолета в калифорнийском аэропорту пролетел над воздушным лайнером с 110 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

Авиадиспетчеры тогда сказали Форду, чтобы он приземлился на взлетно-посадочной полосе, однако он по ошибке направил самолет на рулежную дорожку, тем самым серьезно нарушив правила безопасности, установленные авиационными властями США. По факту инцидента было проведено расследование, вина актера была признана, однако реального наказания не последовало: артисту лишь предписали пройти добровольное «пилотное консультирование». При этом изначально речь шла о возможном приостановлении его лицензии пилота.

Харрисон Форд, обладатель «Золотого Глобуса» и номинант на премию «Оскар», наиболее известен по главным ролям в кинофраншизах «Индиана Джонс» и «Звездные войны». Также на его счету такие фильмы, как «Апокалипсис сегодня», «Беглец», дилогия «Бегущий по лезвию», «К-19» и «Зов предков».