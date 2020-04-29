«Обогатил индийское кино»: умер актер из «Миллионера из трущоб»

Голливудский и болливудский актер Ирфан Кхан, всемирно известный благодаря ролям в фильмах «Миллионер из трущоб», «Инферно», «Жизнь Пи» и других, скончался в одной из больниц Мумбаи. Накануне смерти 53-летний артист был доставлен в клинику с инфекцией толстой кишки, передает Variety.

За несколько дней до смерти Кхана в Джайпуре скончалась его мать. В условиях карантина из-за пандемии коронавируса актеру пришлось наблюдать за похоронами дистанционно по видеосвязи из Мумбаи.

Он был одним из немногих индийских актеров, сочетающих процветающую карьеру на домашнем кинорынке с выдающимися проектами международного уровня. Многие деятели Голливуда и Болливуда высказали соболезнования жене Кхана Сутапе и сыновьям Бабилю и Аяну. Коллега актера по фильму «Семь прощенных убийств» Приянка Чопра написала в Twitter о его таланте.

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«Харизма, которую ты вкладывал во все роли, действительно волшебна. Своим талантом ты проложил себе путь во многих направлениях и вдохновлял очень многих из нас», — написала актриса и победительница конкурса «Мисс мира-2000».

Индийский режиссер Каран Джохар также посвятил актеру пост в Twitter с благодарностью за вклад в кинематограф страны.

«Спасибо за эти незабываемые воспоминания о фильмах, за то, что ты поднял планку как артист. Спасибо за то, что обогатил индийское кино. Мы будем скучать по тебе ужасно, Ирфан, мы всегда будем очень благодарны за твое присутствие в наши жизни. Наш кинематограф отдает тебе честь», — отметил Джохар.

В 2018 году у Кхана была обнаружена нейроэндокринная опухоль в кишечнике, способная метастазировать в ткани других органов. За две недели до постановки диагноза актер сообщил своим подписчикам в Twitter о том, что страдает от неопределенного заболевания.

«Узнать, что мне поставили диагноз нейроэндокринной опухоли, было трудно, но любовь и помощь тех, кто меня окружал, и силы, что я нашел в себе, привели меня к надежде. Это путешествие уводит меня из страны, и я прошу всех продолжать посылать свои пожелания. Что касается слухов, которые были распространены, нейроэкдокринная опухоль не всегда появляется в мозге, и поиск в Google — это самый простой способ провести исследование. А сейчас обращаюсь к тем, кто ждал моих слов: я надеюсь вернуться с большим количеством историй, чтобы рассказать их вам», — написал Кхан.

После продолжительного лечения в Лондоне актер выздоровел и продолжил сниматься в кино. Одним из его последних фильмом стала комедия «Английский на среднем уровне» режиссера Хоми Ададжаниа, прокат которого внезапно оборвался из-за распространения коронавируса в середине марта.

Актер дебютировал в кино в 1988 году после непродолжительной работы на телевидении, снявшись в комедии Миры Наир «Салам, Бомбей». Всемирной известности он добился благодаря главной роли в фильме «Воин» Азифа Кападиа, вышедшем в 2001 году.

Главный прорыв Кхана в индийском кино состоялся в 2004 году, когда он сыграл Макбета в «Макбуле» Вишала Бхарадваджа и антагониста в «Хаасиле» Тигманшу Дулиа. В 2011 году актер получил национальную премию Индии за лучшую мужскую роль, сыграв солдата, ставшего бандитом, в фильме Дхулиа «Паан Сингх Томар». На международном уровне Кхан известен по фильмам « Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Ланчбокс», «Тезки», «Мир Юрского периода», «Новый человек-паук», «Инферно» и другим.