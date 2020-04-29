Все из-за «Троллей»: кинотеатры объявили войну студиям

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC отказалась выпускать фильмы Universal, передает The Hollywood Reporter. Решение было принято после того, как студия объявила об успешном релизе мультфильма «Тролли: Мировой тур» на VOD (видео по запросу — «Газета.Ru»). За три недели ленте удалось заработать более $100 млн, в то время как киносеть в условиях пандемии коронавируса несет огромные убытки.

«Мы были готовы обсудить с Universal различные стратегии выхода фильмов и экономические модели. Однако в отсутствие таких дискуссий мы пришли к выводу, что годы нашего невероятно успешного сотрудничества, к сожалению, подошли к концу», — говорится в письме генерального директора AMC Адама Арона.

Из-за закрытия кинотеатров акции AMC упали на 41% за месяц. Всего с момента начала кризиса компания приостановила сотрудничество с 26 тысячами сотрудников. В вынужденный отпуск ушел, в том числе, и сам Арон.

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Накануне обращения гендиректора AMC с критикой Universal выступила Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (NАТО)

«У Universal нет никаких оснований использовать сложившиеся обстоятельства в качестве «трамплина» для обхода настоящих театральных выпусков, — заявил президент и генеральный директор ассоциации Джон Фитиан. — Кинотеатры дают любимый всеми захватывающий опыт, который невозможно воспроизвести иначе. Опыт, в котором приняли бы участие многие зрители VOD-проката этого мультфильма, если бы не самоизоляция».

В свою очередь вице-президент NATO Патрик Коркоран обвинил Universal в том, что студия не поставила их в известность по поводу онлайн-показа «Троллей». Он напомнил, что другие крупные голливудские студии отложили выход своих фильмов из-за COVID-19, но ситуация с «Троллями» оказалась исключением.

«К сожалению, у Universal наблюдается деструктивная тенденция объявлять о своих решениях, которые непременно затронут их партнеров-дистрибьютеров, без каких-либо консультаций с этими партнерами. Так и теперь их решение необоснованное», — возмутился Коркоран.

Между тем руководство Universal заявило, что разочаровано высказываниями коллег. Решение об онлайн-премьере сиквела «Троллей» было принято в «чрезвычайных» обстоятельствах, из-за которых зрители лишились возможности посмотреть мультфильм на большом экране. В то же время студия подчеркнула, что в будущем не отказывается от одновременного релиза фильмов в прокате и на VOD.

«Как мы заявляли ранее: мы планируем выпустить будущие фильмы непосредственно в кинотеатрах, а также на VOD, когда это будет иметь смысл, — говорится в заявлении Universal. — Мы с нетерпением ожидаем дополнительные переговоры с нашими партнерами, но разочарованы этой, казалось бы, скоординированной попыткой AMC и NАТО спутать нашу позицию и наши действия».

«Тролли: Мировой тур» заработал за три недели на VOD $100 млн — на $16 млн меньше, чем в 2016 году первая часть в кинотеатрах. В условиях кризиса, который сейчас переживает киноиндустрия, это отличный результат. Говоря об успехе мультфильма, глава NBCUniversal Джефф Шелл не исключил, что повторит такую модель монетизации и с другими проектами.

«Такой источник заработка должен стать нормой, — заявил Шелл. — Как только кинотеатры откроются, мы вернемся в привычный формат — в прокат и на VOD».

АМC — крупнейшая сеть кинотеатров в мире, основанная в 1920 году. Она насчитывает около 2200 экранов в Европе, а также 8200 экранов в США.