От «Людей Икс» до «Кошек»: самые провальные фильмы 2019 года

«Люди Икс: Темный Феникс»; $133 млн убытка

Двенадцатый фильм супергеройской франшизы от 20th Century Fox (и заключительная глава самих «Людей Икс») была написана и снята Саймоном Кинбергом, одним из главных творцов серии, для которого это был режиссерский дебют. Учитывая внушительный актерский состав (Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн), популярность саги и то, что лента имела статус финальной, ожидалось, что ее сборы в прокате окажутся как минимум достойными. Однако при внушительном бюджете в $200 млн — наибольшем в этом антирейтинге — «Темный Феникс» в сумме выручил по миру всего $252 млн.

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И здесь сразу необходимо пояснение — студии получают от кинотеатров только около 50% дохода с билетов, также в бюджете не учитываются затраты на рекламу и продвижение, поэтому-то «Феникс», у которого было мощное промо, и оказался столь убыточным. Согласно Deadline, одна из главных причин провала «Людей Икс» была скрыта в сделке по приобретению Disney компании 21st Century Fox — новые владельцы якобы оставили без внимания некоторые идеи Кинберга, которые потенциально могли улучшить выступление его творения в прокате. «Феникс», в частности, изначально должен был быть разбит на два фильма, однако студия в итоге отказалась от такого варианта. Кроме того, блокбастер был выпущен летом, хотя планировалось, что он появится в кинотеатрах еще в феврале — в более пригодный для себя сезон. Наконец, подкачали также отзывы критиков и зрителей — однако, справедливости ради, эта черта объединяет добрую половину участников данного антирейтинга.

«Терминатор: Темные судьбы»; $122,6 млн

И вновь речь о представителе знаковой франшизы — да еще и с ее живой легендой в одной из главных ролей. Производственный бюджет «женской» версии «Терминатора» составил $185 млн, тогда как в прокате она собрала лишь $261 млн. У проекта были все шансы не оказаться в списке самых убыточных в году — и Арнольд Шварценеггер c Линдой Хэмилтон в касте, и обилие женских персонажей в центре сюжета на фоне #MeToo, и возвращение Джеймса Кэмерона в продюсерское кресло, да и отзывы о фильме оказались далеко не самыми плохими. Однако очевидная вторичность боевика вкупе с сомнительными по качеству спецэффектами все-таки не прошли для него и его создателей даром, вогнав статусный экшн в ощутимый минус.

«Кошки»; $113,6 млн

Киновоплощение знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» — самый низкобюджетный представитель антирейтинга. На его производство было потрачено $95 млн, что, учитывая большие имена в касте (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), даже можно назвать экономией. Симбиоз таких уважаемых людей и популярной постановки вполне мог оказаться успешным, однако проект подвела абсолютно жуткая визуализация, о которой не говорил разве что ленивый (чтобы понять, о чем речь, достаточно просто включить трейлер). Мюзикл по итогам стал настоящим посмешищем — над ним со сцены шутили едва ли не на всех премиях, также он удостоился аж шести «Золотых малин», что говорит само за себя.

«Гемини»; $111,1 млн

Ожидалось, что «Гемини» Энга Ли, проект, который был придуман еще в конце 1990-х (!), но затем неоднократно сталкивался с различными производственными проблемами, станет «технологическим чудом», учитывая заявленную скорость в 120 кадров в секунду в формате 3D с разрешением 4К. Однако на деле боевик с Уиллом Смитом, на который было потрачено $138 млн, получил такую себе прессу и в итоге выручил всего $173 млн. Не исключено, что огромную роль в провале сыграл как раз тот самый простой — выйди картина хотя бы десять лет назад, едва ли она казалась бы такой устаревшей. Примечателен и тот факт, что в списке лидеров мирового проката за 2020 год до сих пор первое место занимает другой боевик со Смитом — «Плохие парни навсегда», заработавшие $419 млн.

«Потерянное звено»; $101,3 млн

В случае с «Потерянным звеном» о плохих отзывах критиков говорить не приходится от слова «совсем» — мультфильм выиграл «Золотой Глобус» в анимационной номинации и в ней же претендовал на «Оскар» (уступив там четвертой «Истории игрушек»). В антирейтинг мультик попал по двум причинам — из-за нескромного для жанра бюджета в $102 млн, а также несправедливо слабого зрительского интереса, который материализовался всего в $26 млн мировых сборов.