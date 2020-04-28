Ждать недолго: чем коронавирус поможет авторскому кино

Коронавирус практически полностью остановил кинопроизводство по всему миру, и до сих пор нет четкого понимания, когда же оно будет возобновлено. При этом нет никаких сомнений, что какое-то определенное время после выхода индустрии из вынужденной спячки (а возможно, вплоть до появления действенной вакцины против COVID-19) создание фильмов и сериалов будет выглядеть совсем не так, как это было до старта пандемии.

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Согласно The Hollywood Reporter, в настоящий момент западные кинопроизводители и профсоюзы работают сообща над новыми правилами для безопасного функционирования индустрии. Среди них, в частности, студии Disney, Warner Bros. и Pinewood Studios, Гильдия режиссеров Америки, а также Союз кинематографистов и телевизионных продюсеров.

Введение нового жесткого регламента может сыграть на руку независимому кино и низкобюджетным проектам — ожидается, что к работе они должны вернуться раньше, чем производители блокбастеров.

«Говорят, что кинопроизводство будет возобновляться поэтапно, — пояснил президент некоммерческой организации FilmLA Пол Одли. — И первый этап, скорее всего, будет включать в себя ограничение численности съемочных команд, а также меры социального дистанцирования. Получается, что разрешения на съемки [поначалу] будут выдаваться только маленьким проектам».

В свою очередь крупные кинопроизводства, согласно самому оптимистичному сценарию, могут вернуться к работе в июле-августе, однако более реальным сроком выглядит осень. Говоря про «преимущество» независимого кино над высокобюджетными проектами на фоне коронавируса, будет справедливым вспомнить и о его очевидных проблемах, связанных с COVID-19. Так, согласно ожиданиям, авторский кинематограф из-за пандемии может практически лишиться проката в кинотеатрах, где подавляющее большинство сеансов займут блокбастеры. Об этом «Газета.Ru» писала ранее.

Что касается тех самых новых правил безопасности, которые будут главенствовать на съемочных площадках (хотя официально их еще не приняли), то это, конечно, перчатки и маски, которые, вероятно, будут носить все, кроме актеров, когда те будут в кадре.

Кроме того, предполагается, что особое внимание будет уделено вопросу санитарии: регулярной дезинфекции будет подвергаться весь съемочный реквизит, тогда как членам съемочной группы настоятельно рекомендуют не забывать о средствах для дезинфекции рук.

Примечательно, что санитайзеры активно использовались при создании некоторых проектов и ранее, а именно — в ходе съемок медицинских шоу. «У нас были контейнеры с дезинфицирующими средствами для рук [из-за специфики проекта]. Наши медицинские консультанты призывали [пользоваться ими] в ходе каждого сезона гриппа в качестве предосторожности», — вспомнил продюсер сериала «Хороший доктор» Шон Уильямсон.

Также идет речь об ограничении общего числа людей, находящихся на съемочной площадке, и пересмотре формата приема пищи — например, будут запрещены общие столовые приборы, тогда как блюда будут выдаваться каждому по отдельности, а не подаваться в огромных подносах по принципу шведского стола. Помимо этого, актеры и члены съемочной команды будут проходить тестирование на возможное наличие у них COVID-19.

Наконец, может быть временно пересмотрено создание сцен, предполагающих непосредственную близость актеров. И особенно — интимные сцены. Не исключено, что снимать артистов в таких случаях будут отдельно, после чего кадры будут доводить до ума с помощью монтажа на стадии постпродакшена.

При этом производство некоторых проектов может быть перенесено на более поздний срок и по причине нежелания ряда актеров первой величины возвращаться к работе до конца этого года. Также не исключено, что определенные фильмы и сериалы изменят локации производства, чтобы члены съемочной группы могли в это непростое время быть ближе к дому и семье.

На момент написания статьи в мире зафиксировано более 3,08 млн случаев заражения COVID-19 при более чем 212 тыс. летальных исходов.