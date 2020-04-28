Канны, Венеция и YouTube: ведущие фестивали покажут фильмы онлайн

Кинокомпания Tribeca Enterprises выступит в качестве продюсера бесплатного YouTube-кинофестиваля «We Are One: A Global Film Festival», в рамках которого любители кино смогут смотреть фильмы без рекламы, он продлится в течение десяти дней, с 29 мая по 7 июня 2020 года.

В формировании программы примут участие организаторы 20 ведущих мировых кинофестивалей, включая Каннский фестиваль, Торонто, фестиваль независимого кино США «Сандэнс», Берлинале, Венецианский фестиваль и другие.

В программу войдут полнометражные художественные фильмы, короткий метр, документалистика, музыкальное кино, комедии, а также их обсуждение, однако в настоящий момент руководство не разглашает список, который должен быть представлен зрителям в ближайшие недели. Просмотр будет доступен по ссылке youtube.com/weareone.

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Представители YouTube и Tribeca Enterprises предложат зрителям делать пожертвования на борьбу с пандемией коронавируса, которые будут направлены Всемирной организации здравоохранения, а также волонтерам на местах.

У кинофестивалей-партнеров, в число которых также вошли Лондонский и Нью-Йоркский киносмотры, фестиваль анимационных фильмов в Анси, фестивали в Гвадалахаре, Макао, Карловых Варах, Локарно, Марракеше, Сан-Себастьяне, Сараево, Сиднее, Токио и Трибеки будут свои собственные программы

Среди значимых смотров, которые не будут принимать участия в этом онлайн-проекте – South by Southwest (SXSW). Его руководство уже заключило договор с компанией Amazon на бесплатный стриминг 39 фильмов, короткометражек и сериалов из своей программы, премьера которых должна была состояться в марте.

«We Are One: A Global Film Festival» объединяет кураторов, творцов и рассказчиков, чтобы развлечь и дать свободно вздохнуть зрителям по всему миру. В сотрудничестве с нашими партнерам и сервисом YoTube мы надеемся дать каждому почувствовать вкус того, что делает каждый фестиваль столь уникальным, и получить от искусства и силы кинематографа», — заявила глава Tribeca Enterprises Джейн Розенталь.

Организаторы мероприятия отдельно подчеркнули, что речь не идет о полноценной замене фестивалей, который представят фильмы из своих программ. Руководство многих из них продолжает надеяться на возможность провести мероприятие в том или ином виде в сезоне 2020 года.

В частности, руководство Венецианского кинофестиваля отмечало в официальных заявлениях, что рассчитывает сохранить действительными даты со 2 по 12 сентября, а глава Канн Тьрри Фремо заверял, что в онлайн-формате мероприятие просто «не будет работать».

«Мы с гордостью присоединяемся к нашим фестивалям-партнерам, чтобы дать место по-настоящему выдающимся фильмам и талантам, а также позволить зрителям испытать одновременно нюансы повествования со всего мира и художественную индивидуальность каждого фестиваля», — заявили представители Каннского кинофестиваля, говоря о фестивале «We Are One: A Global Film Festival».

Главный бизнес-директор YouTube Роберт Кинкл отдельно обратил внимание СМИ на то, что подобное событие состоится в первый раз, и его компания «гордится тем, что предоставит крышу этому фантастическому контенту, который будет бесплатным для поклонников по всему миру».