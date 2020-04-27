Поделить Чебурашку: «Союзмультфильм» ответил японской компании

Руководство «Союзмультфильма» было удивлено ответом японской компании Cheburashka Project LLP, обладающей исключительной лицензией на образ персонажа. В пресс-службе киностудии «Газете.Ru» заявили, что обсуждали предложения по пересмотру сделки в ходе двусторонней встречи в 2018 году, после чего контакт был прерван.

«Мы видели комментарий и были им крайне удивлены. Контакт с японской компанией был прерван в 2018 году после визита ее представителей в Россию. Тогда в ходе двусторонней встречи «Союзмультфильм» представил свои предложения по пересмотру сделки как устно, так затем и письменно. У нас, конечно, сохранилась вся переписка с японской стороной. Однако после этой встречи ответа от японской стороны не последовало», — пояснили в «Союзмультфильме».

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27 апреля представитель Cheburashka Project LLP сообщил, что компания знает о недовольстве российской стороны условиями контракта на использование прав на героя и готова к переговорам, но «пока не получала каких-либо известий по этому вопросу». Согласно японской позиции, в 2015 году договор об исключительной лицензии был продлен и сейчас сохраняет свою силу. Исключительная лицензия распространяется в том числе на выпуск анимационных фильмов и сувенирную продукцию.

В то же время в пресс-службе «Союзмультфильма» подчеркнули, что не считают сделку пролонгированной. Об этом японскую компанию уведомили в 2015 году. Кроме того, киностудия утверждает, что с того момента не получала оплаты по договору, но допустила, что, возможно, средства направлялись по старым реквизитам, поскольку с 2005 года организация сменила юридическое лицо и счета.

Первоначально лицензионный договор на использование образа Чебурашки был заключен в 2005 году между киностудией и японской «TV TOKYO Communications Corporation». За передачу прав на образ героя, как пояснили в «Союзмультфильме, компания заплатила $30 тыс. и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности и продажи сувениров не предполагались. При этом в 2014 году за 10 лет использования японская сторона направила студии только $16 тыс. В 2015 году она передала сублицензию Cheburashka Project LLP.

До 2017 года никаких контактов у нового руководства «Союзмультфильма» с японской компанией не было. При этом, как уточнили в пресс-службе киностудии, деятельность по реализации лицензии на образ мультгероя в Японии и странах Азии продолжается до сих пор. Теперь руководство «Союзмультфильма» намерено вернуть права на использование образа Чебурашки. Однако сложность состоит в том, что соглашение составлено согласно японскому законодательству, и все разбирательства должны проходить в Японии. По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, в этом случае условия расторжения договора могут оказаться невыгодными для российской стороны.

«Как правило, условия расторжения на исключительные права прописаны японцами так, чтобы правообладателю даже не пришло в голову их расторгнуть, — прокомментировал Соловьев ситуацию в разговоре с «Газетой.Ru». — На практике условия расторжения там такие, что «Союзмультфильму» это может быть просто невыгодно. Скорее всего, киностудии придется вернуть японской стороне все начисления и компенсацию. К тому же судиться в Японии крайне дорого. Они больше денег потратят на японских адвокатов, японскую экспертизу и проживание».

Соловьев отметил, что возможность вносить какие-либо изменения прописывается в условиях соглашения. Учитывая, что оспорить сделку по текущему договору можно только по японскому законодательству, исход будет зависеть от того, признает ли сторона, что сделка является невыгодной для «Союзмультфильма», или нет.

«Другой вариант — вынести спор о возврате прав на Чебурашку на межправительственный уровень. В этом случае отдельный хозяйствующий субъект может ослабить права до истечения срока исключительной лицензии», — добавил Соловьев.

В сложившейся ситуации «Союзмультфильм» действительно может побороться за права на межправительственном уровне. Например, обратиться за поддержкой в Минкульт, считает Марина Пятенок из коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры».

«Если этот вопрос важен для страны, то ведомство может инициировать обращение к японской стороне. Но и здесь важно не выйти на уровень какого-то международного скандала, а разрешить вопрос посредством переговоров», — заключила Пятенок.