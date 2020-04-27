«Страшные сказки: Город ангелов». Натали Дормер сеет смуту в США

Что остается от сказки потом, — после того, как ее рассказали? Для современного Голливуда ответ очевиден: спин-оффы. Через два с половиной года после того, как на Showtime завершились «Страшные сказки» Джона Логана, канал анонсировал «духовного наследника» своего мрачного хита. Спустя еще полтора года он выходит на экраны с подзаголовком «Город ангелов». Готика викторианской Англии сменилась нуаром довоенного Лос-Анджелеса. Вместо персонажей британской и ирландской литературы ужасов — смесь культур, олицетворяющая Америку. Мексиканский фольклор. Иудаизм. Религиозные радиопроповедники. Лазутчики из Третьего рейха.

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Логан, частый сценарист Сэма Мендеса (как и в случае с оригиналом, последний выступил продюсером), не скрывает, что хотел поговорить о произошедшем в США за последние пять лет. Дабы ничего не переврать, он подключил к проекту латиноамериканских сценаристов, режиссеров и продюсера. По идее, все должно было сложиться, но «Город ангелов» почему-то напоминает самые тоскливые моменты игры «L.A. Noire» (в центре сюжета — пара детективов, мексиканец и еврей, которые расследуют с виду ритуальное убийство).

close Кадр из сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (2020) Кадр из сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (2020) imdb.com

Проблема в том, что некогда уникальное шоу превратилось в одно из. На FX скоро стартует третий сезон «Майянцев» — мексиканского наследника байкерской драмы «Сыны анархии». Только что вышли симпатичные «Охотники» с Аль Пачино и неудачный «Заговор против Америки» с Вайноной Райдер. (Еще можно вспомнить сиквел видеоигры «Life Is Strange».) Спин-офф «Страшных сказок» как будто снят по той же методичке. Окей, Трамп плохой. Ха-ха, местный нацист жмет людям руки с точно таким же рывком. Кажется, где-то здесь потерялась интересная история.

«Город ангелов» не декламирует ровным счетом ничего нового и почему-то считает, что в сотый раз разжеванных истин вполне достаточно для того, чтобы сколотить целый сериал. Эти вещи очевидны примерно всем здравомыслящим людям. Все остальные выключат шоу в лучшем случае уже на середине пилота. Надежда, которая проснется в многообещающей сцене с обнаружением трупов, раскрашенных под калаверу, быстро улетучится.

close Кадр из сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (2020) Кадр из сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (2020) imdb.com

Логан волен делать со своим детищем все, что заблагорассудится, но в данном случае он сам загнал себя в ловушку. У спин-оффа мог быть шанс продержаться на плаву и, скажем, исправиться в дальнейшем за счет армии фанатов оригинала. Такой радикальный сдвиг в сторону социально-политической повестки, скорее всего, многих из них отпугнет. Шоу буквально не за что дать шанс. Это жутко скучный детектив, от которого не стоит ждать ни одного сюрприза. В этот раз за весь звездный каст первых «Сказок» отдувается одна Натали Дормер из «Игры престолов» — и зачем-то жутко переигрывает в двух из трех своих образов. Почему ее вообще позвали изображать сестру мексиканской (!) богини смерти, еще предстоит выяснить.

Обиднее всего то, что «Город ангелов» даже не пытается реализовать собственный потенциал. В первых трех сериях сериал уделяет преступно мало внимания непосредственно мексикано-американскому фольклору, на который делается основная ставка всей промо-кампании. Это могло быть отличное шоу. В нынешнем виде оно сгодится только для тех, кто по необъяснимым причинам захочет раз в неделю в течение часа слушать, как современная Америка вязнет в ультраправых идеях. Но зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes (20%) подсказывает, что желающих не слишком много. Что ж, и не такие странности в Стране Чудес случаются. Но те мочес.