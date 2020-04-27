Выживут немногие: телесети США отказываются от новых сериалов

Из-за распространения коронавируса производство контента в Голливуде находится на паузе уже почти два месяца. Ожидается, что при первой же возможности студии увеличат объем работы по сравнению с предыдущими сезонами, чтобы нагнать упущенное. Особенно это касается пилотных эпизодов сериалов и новых сезонов шоу, передает Deadline.

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После пандемии вещательные сети могут отказаться от ряда проектов из-за сложного финансового положения и необходимости значительного сокращения трат. Во время карантина были приостановлены или расторгнуты десятки контрактов с продюсерами, сценаристами и прочими сотрудниками, а оставшиеся в штате столкнулись с уменьшением зарплат и просьбами уйти в неоплачиваемый отпуск. Согласно прогнозам, в течение ближайших недель сокращение расходов в крупных медиа-конгломератах будет продолжаться и распространится на большее количество компаний.

Во время остановки производства руководители сетей обсуждают свои планы на ближайшее будущее посредством видеосвязи. Недавно они пришли к выводу, что в сложных экономических условиях после пандемии стоит отказаться от пилотных эпизодов новых сериалов в пользу продолжения популярных шоу. Поэтому во второй половине года телеканалам придется существенно изменить сетку вещания или, по крайней мере, включить в нее больше сериалов, чем обычно.

Учитывая последствия нынешних условий, телевизионные сети составляют обнадеживающие графики на осень. Переговоры с рекламодателями на этот период также проходят в формате виртуальных презентаций. Телеканалы NBC, CW и Fox уже утвердили большую часть обновлений на вторую половину 2020-го, в то время как ABC и CBS находятся в процессе составления расписания.

Незадолго до пандемии представители NBC сообщили о продлении сразу на три сезона самых сильных драматических сериалов от Universal TV — «Закон и порядок. Специальный корпус», «Полиция Чикаго» и «Новый Амстердам». Шоу «Это мы» было продлено на два сезона, а драма «Черный список» и комедии «Бруклин 9-9» и «Супермаркет» — на один.

В этом сезоне на NBC завершаются сериалы «Хорошее место», «Слепая зона» и «Уилл и Грейс», а также у канала имеются несколько проектов, которые ожидают продолжения. Этот список включает в себя «Манифест», «Хорошие девочки» и несколько новичков — «Необыкновенный плейлист Зои», «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей», «Идеальная гармония» и «В долгах как в шелках». Созданный студией Warner Bros. TV «Манифест» и «Слепая зона» от WBTV входят в число самых рейтинговых сериалов NBC, а сериал «Хорошие девочки» от Universal TV имеет выгодный контракт с Netflix, который ранее уже увеличил его шансы на новый сезон.

В настоящее время в арсенале ABC есть новые сезоны только двух сериалов — «Анатомия страсти» и «Хороший доктор». У CBS готовы продолжения шоу «Детство Шелдона» и «Мамаша», а драма «Зло» возобновится ​​в следующем сезоне. В ближайшие годы CBS планирует продолжить франшизы «Морская полиция» и »ФБР», популярные драмы «Голубая кровь» и «Булл», а также комедии «Соседство» и «Боб любит Абишолу».

Телеканал СW в январе заявил о новых сезонах 13 сериалов, включая новичков «Бэтвуман» и «Нэнси Дрю», а спин-офф «Ривердейла» — шоу «Кэти Кин» — ожидает продолжения в следующем году. В свою очередь, Fox поработал над новыми сезонами ведущих драм — «9-1-1» и «9-1-1: Одинокая звезда», а также анимационных шоу «Благословите Хартов» и «Дунканвилль». Через один сезон выйдут продолжения трех известных франшиз — «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба».