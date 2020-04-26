Как у Джордана: каким будет фильм о Коби Брайанте

19 апреля двумя пилотными эпизодами стартовал десятисерийный документальный фильм «Последний танец», масштабный проект ESPN Films (в России его можно смотреть на Netflix) о легендарной баскетбольной династии «Чикаго Буллз» времен Майкла Джордана — и с упором на сезон 1997-98 гг., когда одна из величайших спортивных династий в истории завоевала свой последний чемпионский титул в НБА. Благодаря сотням часов отснятых тогда видеоматериалов (а также хронике более ранних лет и свежим интервью главных участников событий, включая самого Майкла, его партнеров Скотти Пиппена и Денниса Родмана, тренера Фила Джексона и многих других) проект мгновенно приобрел огромный зрительский интерес. Отчасти помог здесь и коронавирус, из-за которого практически весь мировой спорт (в том числе и НБА) впал в состояние анабиоза.

Параллельно на ESPN появилась информация, что в ближайшие годы коллекция подобного рода документальных фильмов об американском баскетболе (что вообще большая редкость) может пополниться лентой о легенде «Лейкерс» Коби Брайанте, погибшем в начале этого года в авиакатастрофе. Она, что интересно, в теории тоже могла бы получить название «Последний танец» — по крайней мере, сюжету это бы нисколько не противоречило. Все дело в том, что в ходе 20-го сезона Черной Мамбы в лиге, последнего для Коби, едва ли не за каждым его движением на и вне баскетбольного паркета (а также за командой в целом) следила внушительная съемочная группа — как и во время сезона-97/98 в случае с «Чикаго».

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Согласно нескольким источникам, близким к «Лейкерс» тех лет (речь про сезон-2015/16), операторы имели практически безграничный доступ к раздевалке команды (как в Лос-Анджелесе, где она базируется, так и в других городах, где «озерники» проводили выездные игры), тренировкам и даже самолету клуба.

«Мы позволяли им делать абсолютно все, что разрешала лига. А иногда — даже больше», — признался многолетний директор «Лейкерс» по связям с общественностью Джон Блэк.

Согласно слухам, фильм находился в разработке еще до трагической гибели Коби и в процесс создания был вовлечен лично Брайант.

Несмотря на ожидаемые сходства «Последнего танца» и возможной документалки о последнем сезоне Коби, проекты совершенно точно будут разными по настроению — и дело тут не только в трагедии, случившейся 26 января в Калифорнии. Если в одной из главных премьер этого месяца на Netflix «Буллз», превозмогая все внутренние проблемы, все-таки сумели в очередной раз стать чемпионами НБА, то «Лейкерс» в сезоне-2015/16 не только не смогли попасть в плей-офф, но и установили антирекорд организации по числу поражений в регулярном чемпионате (65 при всего 17 победах).

«Это было интересно, потому что мы не выигрывали, — и было разочарование, — заметил один из тогдашних партнеров Коби Роберт Сакре, комментируя возможный документальный фильм. — Но при этом камеры были всегда наставлены на наши лица. Было трудно».

В свою очередь другой одноклубник Брайанта в 2015-16 гг. Ларри Нэнс-младший с оговорками назвал тот процесс «крутым, потому что речь шла о Черной Мамбе». «В то же время это был худший сезон «Лейкерс», — добавил баскетболист. — Поэтому — хоть я и действительно горжусь тем, что мне выпала честь поиграть в НБА вместе с абсолютной легендой — это не то что, я хотел бы пережить еще раз».

Беспрецедентный уровень доступа к тому сезону «Лейкерс» обусловлен тем, что созданием хроники занималась непосредственно команда самого Брайанта, авторитет которого в клубе был непререкаем.

Согласно воспоминаниям все того же Нэнса-младшего, поначалу игроки «Лос-Анджелеса» невольно следили за тем, что говорили, когда рядом с ними была камера («Потому что никто не знал, как это могут преподнести [в итоговом материале]»), однако с течением времени привыкли к операторам и перестали их замечать. Также Ларри признался, что иногда все же ловил себя на мысли, что тот или иной эпизод будет ярко смотреться в документальном фильме.

«Например, Коби говорил что-то в раздевалке, и я подумал, что это будет плохо выглядеть [в фильме]. Или, знаете, та 60-очковая игра (в своем прощальном матче Брайант привел команду к победе над «Ютой», набрав сумасшедшие 60 баллов в возрасте 37 лет, — «Газета.Ru»). Или его последний матч в Филадельфии (родной город Коби, где его на протяжении многих лет ненавидели за фразу «Мы вырвем ваши сердца», адресованную местным болельщикам, — «Газета.Ru») Это довольно монументальные моменты».