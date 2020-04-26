«Назвал бы ее «Хэнкциной»: из крови Хэнкса делают вакцину

После восстановления от коронавируса Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон предложили свою кровь в качестве материала для разработки вакцины от COVID-19. Об этом 63-летний актер сообщил в подкасте радиокомпании NPR «Wait Wait…Don't Tell Me!», передает Variety.

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«Многие задают нам вопрос: что мы делаем сейчас? Можем ли мы что-то сделать? И, на самом деле, совсем недавно мы узнали, что в нашей крови есть антитела, — поделился Хэнкс. — Мы не просто занялись этим вопросом, мы сказали: «Вы хотите нашей крови? Можем ли мы дать плазму?»

Также актер заявил, что придумал название вакцины, для разработки которой будет использоваться его донорская кровь.

«Я бы хотел назвать ее «Хэнкциной», — заявил Хэнкс.

В начале марта супруги заразились коронавирусом в Австралии на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли, в котором Хэнкс играет главную роль. К концу месяца они побороли COVID-19, после чего актер заверил, что они с женой чувствуют себя «просто отлично». На прошлой неделе в интервью радио National Defense он признался, что 63-летняя Уилсон страдала от более сильных симптомов болезни.

«Рита прошла через более тяжелые испытания, чем я. У нее была температура намного выше< и у нее были некоторые другие симптомы. Она потеряла вкус и обоняние. Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трех недель. Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты. Это продлилось некоторое время», — поделился он.

Во время выступления на CBS Уилсон рассказывала о том, как они с Хэнксом заботились друг о друге на карантине.

«Нам повезло, что мы были вместе и понимали, через что приходится проходить каждому из нас. У нас обоих была высокая температура, и мы чувствовали боль», — сообщила Уилсон.

Супруга Хэнкса также добавила, что температура ее тела поднялась до 38,8 градуса, после чего последовали девять дней плохого самочувствия и общей слабости. Врачи рекомендовали ей принимать лекарство от малярии и хлорохин. Последний препарат был одобрен американской фармацевтикой в 1949 году, а ныне его тестируют как средство для борьбы с COVID-19.

«Я знаю, что люди говорят об этом лекарстве, но я могу сказать вам только то, что я не знаю, сработало ли само лекарство — или же просто наступил момент спада болезни», — отметила Уилсон.

По словам жены актера, этот препарат спровоцировал ярко выраженные побочные эффекты в виде тошноты и головокружения — но, тем не менее, болезнь начала отступать.

«Я не могла ходить, и мои мышцы очень ослабли. Было некомфортно, я не хотела, чтобы ко мне прикасались. А потом началась лихорадка и озноб, подобного которому у меня раньше не было. Оглядываясь назад, я понимаю, что потеряла вкусовые ощущения и перестала чувствовать запахи, однако в тот момент я этого не понимала», — продолжила она.

Актер также признался, что чувствовал себя очень уставшим и испытывал серьезные боли. Он обратил внимание на то, что во время болезни старался держать себя в хорошей физической форме и пытался заниматься спортом.

«Кто бы ни заходил в нашу комнату, доктор или медсестра, они спрашивали: «Как вы себя чувствуете?», и я отвечал: «Только что случилось нечто странное. Я просто попытался сделать обычные упражнения на полу и не осилил даже половины». И они смотрели на меня через очки, как будто говорили с самым глупым человеком. И говорили: «У вас коронавирус», — вспоминал Хэнкс.

За месяц актер и его жена полностью вылечились от COVID-19. Сейчас супруги находятся в Лос-Анджелесе, и их здоровью ничего не угрожает.