Дедушка Терминатор: дочь Шварценеггера беременна

Звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры» Крис Пратт и актриса Кэтрин Шварценеггер ждут ребенка. Это означает, что бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой. Согласно источнику издания TMZ, пара до сих пор не делала официального заявления о беременности Кэтрин: об этом прознали СМИ.

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В прошлом году в прессе появились сообщения о том, что пара планирует завести ребенка, а на этой неделе старшую дочь Шварценеггера заметили в свободной одежде на прогулке с ее мамой Марией Шрайвер. Источник сообщил, что при виде камер 30-летняя Кэтрин мгновенно прикрыла округлившийся живот, который был виден под толстовкой. Пол будущего ребенка и точный срок беременности также неизвестны.

Первенец Кэтрин станет вторым ребенком для ее 40-летнего возлюбленного. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам «Очень страшное кино», «Трудности перевода», «Горбатая гора» и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.

Через год после знакомства дочь Шварценеггера и Пратт решили пожениться — их свадьба состоялась 8 июня 2019-го на элитном курорте в Калифорнии. На празднике присутствовали только ближайшие друзья и родственники жениха и невесты. На следующий день они поделились свадебной фотографией со своими подписчиками в Instagram.

«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, наших семей и любимых, — написал Пратт. — Это было уединенно, трогательно и эмоционально. Мы ощущаем огромное благословение за возможность начать новую главу наших жизней».

Этот пост собрал около 5 млн лайков и тысячи комментариев от поклонников и коллег, включая таких представителей шоу-бизнеса, как Гвинет Пэлтроу, Карен Гиллан, Джон Красински, Джейсон Момоа, Джеймс Ганн и Приянка Чопра.

За полгода до свадьбы знаменитостей, которые начали встречаться в июне 2018 года, Пратт опубликовал в соцсети трогательное обращение к будущей жене.

«Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала «да»! Я счастлив жениться на тебе», — написал актер.

Согласно некоторым источникам, влюбленных свела мать невесты. В комментариях к посту Пратта она поздравила их с помолвкой.

«Поздравляю двух любящих, добрых, заботливых, внимательных и верующих людей. Мы так рады за вас. Вы благословенны, как и все, кто знает вас», — написала актриса. К ее родительскому благословению присоединился Шварценеггер.

Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что Кэтрин неоднократно знакомила своего отца с другими бойфрендами, но ни один не получил его одобрения. И только Пратт осмелился лично попросить руки дочери «Железного Арни», покорив его своей решительностью.

Сейчас голливудский актер и политик проводит время в самоизоляции в своем загородном доме в Лос-Анджелесе с домашними питомцами: осликом по кличке Лулу, пони Виски и собакой Вишенкой. Он регулярно делится в соцсетях видеороликами и фотографиями в компании четвероногих друзей.

«Никому не стоит сейчас выходить, особенно тем, кому 72 года. После 65-ти вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте там, а не в ресторанах», — написал Шварценеггер.

Также обладатель ряда премий по бодибилдингу показал поклонникам примеры тренировок во время самоизоляции. Особняк актера находится на большой территории, по которой он проехал на грузовике в одном из видеороликов.

«Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать свою физическую форму», — заявил он.

После этого бывший губернатор Калифорнии начал заниматься со штангой. По его словам, упражнения можно делать и без помощи специального инвентаря, соблюдая постоянство тренировок.