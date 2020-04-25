«Неправильно донесла»: Тодоренко оправдалась за слова о насилии

Телеведущая Регина Тодоренко поспешила объяснить свое высказывание об оправдании домашнего насилия. В видеобращении в Instagram она извинилась за свои формулировки, допустив, что «неправильно их донесла».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — заявила Тодоренко.

Она также попросила «конструктивно» объяснить в комментариях, чем она может быть полезна. Однако пользователей разъяснение не устроило.

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«Осознаете, что вы несете ответственность за каждое свое слово, потому что вы лидер мнений? Вы, как не печально, пример для молодых девушек. И то, что вы сказали, уже не исправить <...> Потому что ваши слова о жертвах домашнего насилия уже попали в болевую точку <...> Хотите исправить ошибку? Пообщайтесь с жертвами домашнего насилия. Не на камеру, не в инсте, а лично. Может быть, так вы и вправду кого-то спасете. А помогать, чтобы выглядеть лучше в глазах общественности. Еще отвратительнее, чем заявлять «что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?» — ответила ей одна из подписчиц.

По мнению другой пользовательницы, Тодоренко специально упомянула «якобы пережитое насилие», чтобы ей поверили: «Вы же на это со своей наигранной грустной моськой намекали? Это цирк с конями. То у женщин, которые афишируют насилие, плохо с головой (с ваших же слов), то «ах, я не готова афишировать». Регина, вы были для меня примером простой девочки, добившейся успеха, одной из икон феминизма на просторах СНГ. И вы упали ниже дна». Комментарий набрал почти 6,5 тысяч лайков.

Ранее Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

«Берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Что с мозгами в данный момент? Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — прокомментировала ведущая «Орла и Решки» ситуацию в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Следом Тодоренко поддержал ее муж Влад Топалов. По его мнению, у мужчин «такая природа», что они могут «сорваться» на женщину.

Помимо пользователей соцсети, с критикой Тодоренко выступила Анна Седокова. Певица назвала ее высказывание неправильным и плохим.

«Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье, — написала Седокова в Instagram, рассказав, что в детстве слышала, как избивали ее соседок. — Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у нее мужчины».

Артистка призналась, что в свое время ее осуждали за то, что она ушла от мужа, который «унижал ее». Сейчас, по словам Седоковой, ей постоянно «тыкают в лицо» тем, что она не замужем и в разводе.

«Женщина, как и мужчина, это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы, счастливых матерей-одиночек без выносов: «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», — заключила она.

После выхода интервью Тодоренко журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».

«Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо», — пояснили в редакции.