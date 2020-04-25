«Не тянешь на Познера»: Тимати жестко ответил Собчак

Между телеведущей Ксенией Собчак и рэпером Тимати возник конфликт в социальных сетях, вызванный резкой критикой со стороны Собчак в адрес своих коллег по шоу-бизнесу, с которой она выступила в Instagram. Недоумение и раздражение телеведущей вызвала трансляция Тимати и Насти Ивлеевой, в ходе которой звезды выполняли задания «на слабо». В частности, Тимати держал на протяжении 30 секунд столовую ложку соуса табаско во рту, прошел по мышеловкам, поджег себе руку и проколол губу медицинской иглой, а Ивлеева разбила о спину горшок с кактусом и нарисовала картину грудью.

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Собчак провела параллель между развлечениями подобного рода и распространением теорий заговора, сославшись на интервью своей бывшей напарницы по проекту «Дом-2» Виктории Бони, которая высказалась о якобы участии ЦРУ в распространении коронавируса и опасности вышек сетей 5G.

«Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами, и говоря о себе: «Мы так развлекаем аудиторию», а далее появляются эксперты, которые «просвещают» людей, демонстрируя миру документы ЦРУ (естественно, выложенные в интернете), подтверждающие мировой заговор по чипированию людей или смертоносность 5G», — написала она.

Собчак подчеркнула, что считает эти явления «абсолютно связанными», так как «в мире, где главное развлечение – бить себя кактусом по башке, главные эксперты должны быть именно такими».

«Парадокс состоит в том, что интернет дал доступ к знаниям абсолютно всем, но знаний не стало больше, стало больше воинствующего невежества. Зачем нужен профессиональный стилист, если блогер-миллионник лучше знает, что модно? Зачем нужен вирусолог, если есть вирус-блогер?» — задалась риторическим вопросом ведущая.

Собчак также добавила, что считает «чудовищным» перенос ценности экспертизы от знаний и навыков на количество лайков и выразила надежду, что люди «устанут от голожопых экспертов» и от аргумента «я имею право на свое мнение».

В ответ на это Тимати упомянул, что программные директора Собчак пытались уговорить его выйти в прямой эфир ее передачи на Первом канале, а саму программу рэпер назвал «логичным» итогом предыдущей жизни ведущей.

«В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, «бэха» с водителем с кремлевским флагом и мигалкой (предписание — без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в шоколаде», «Дом-2», премия «Муз-ТВ», ширма либеральной повестки, баллотирование в президенты РФ и жесткое несогласие с «кровавым режимом», непродолжительная тишина после и… тарарам! Своя программа на Первом канале!» — написал он.

Рэпер также добавил, что не считает Собчак примером высокой нравственности.

«Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то недотягивают цифры, ну никак», — подчеркнул Тимати.

Он также объяснил, что дважды отказывался от участия в передачах с ней, так как ему это не интересно, и назвал ведущую «маленьким вампиром» из-за того, что ей «нужен хайп больше других».

«Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу», — пояснил он.

Он также призвал Собчак «жить своей жизнью» и показать всем, как она может «вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах», как это, по его мнению, делает Юрий Дудь.